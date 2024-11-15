Кто получит доплату

Доплата назначается неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне отчуждения, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Главное условие – проживание или работа на этих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

Обратите внимание! Размер доплаты для таких лиц составит 2 361 гривну.

Кому выплату не предоставят

Лицам, которые после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года выехали за пределы зон отселения и позже вернулись или зарегистрировались для постоянного проживания в этих зонах, доплата за проживание не предоставляется.

Выплату прекращают, если лицо покидает зону отселения и регистрирует место жительства за ее пределами. Эта информация проверяется через Единый государственный демографический реестр и другие государственные реестры.

Обратите внимание! Для контроля и корректного начисления выплат Пенсионный фонд Украины должен сверять данные о постоянном месте жительства получателей доплаты с соответствующими государственными реестрами. Это позволяет своевременно продолжать или прекращать выплаты.