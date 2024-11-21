Чому відбудеться перерахунок

Зміни стосуватимуться послуг теплопостачання та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство відновлення України.

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Це передбачено новою постановою Кабінету Міністрів України, ініційованою Міністерством відновлення, що затверджує порядок перерахунку у випадках, коли послуги не надаються в повному обсязі або не відповідають встановленим стандартам.

За які порушення перерахують вартість комуналки

Перерахунок вартості комунальних послуг буде здійснюватися у разі відхилень від стандартів надання послуг.

До таких відхилень належать:

зниження температури теплоносія та гарячої води, невідповідність їхнього тиску на вході в будинок;

зниження температури повітря в приміщеннях (якщо є договір на обслуговування внутрішньобудинкових систем);

перерви в наданні послуг, включаючи перевищення строків аварійно-відновлювальних робіт;

невідповідність якості гарячої та холодної води санітарним нормам;

порушення вимог щодо поводження з побутовими відходами та недотримання графіків їх вивезення.

Зауважте! Згідно з новими правилами, виконавець зобов’язаний провести перерахунок протягом місяця і виплатити штраф споживачу у розмірі, визначеному законодавством.

Як отримати компенсацію

Споживач, який незадоволений якістю надання комунальних послуг, має подати акт-претензію постачальнику.

Виконавець має прийняти рішення про задоволення вимог. У такому разі перерахунок вартості комунальних послуг буде здійснено протягом одного місяця з моменту прийняття цього рішення.

Перерахунок проводиться, навіть якщо у споживача є заборгованість за відповідну послугу.

Зауважте! Цей порядок не застосовується на тимчасово окупованих територіях, територіях, де відбуваються або відбувалися бойові дії, а також на територіях, окупованих Росією.