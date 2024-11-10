У кого немає права на субсидію

Зокрема, це стосується осіб із високими доходами, тих, хто не підтвердить свій дохід, або має значні активи, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ. Також право на субсидію не матимуть громадяни, які не є резидентами, проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном

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При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні. Якщо на день звернення за призначенням субсидії хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не будуть враховуватися,

– повідомили у Пенсійному фонді.

Втім, частою перепоною для отримання субсидії є заборгованість за комунальні послуги, якщо її сума перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Проте, ситуацію можна виправити, оформивши субсидію на послуги без заборгованостей або реструктурувавши борги.