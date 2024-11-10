У кого нет права на субсидию

В частности, это касается лиц с высокими доходами, тех, кто не подтвердит свой доход, или имеет значительные активы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. Также право на субсидию не будут иметь граждане, которые не являются резидентами, проживают на временно оккупированных территориях или за рубежом

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При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, которые зарегистрированы и/или задекларированы в жилом помещении. Если на день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства, и тогда его доходы не будут учитываться,

– сообщили в Пенсионном фонде.

Впрочем, частой преградой для получения субсидии является задолженность за коммунальные услуги, если ее сумма превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан. Однако, ситуацию можно исправить, оформив субсидию на услуги без задолженностей или реструктурировав долги.