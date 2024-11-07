Что нужно для оформления субсидии
Сейчас в Украине действует упрощенная система оформления субсидии. Гражданину достаточно подать только заявление и декларацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Читайте также Злотый резко упал: на сколько подешевела польская валюта за день
В некоторых случаях лицу нужно добавить определенные документы:
- договор аренды (если субсидию хочет получить лицо, которое арендует жилье);
- акт обследования материальных условий;
- справка о статусе ВПЛ;
- копия договора о реструктуризации имеющейся задолженности и так далее.
Где можно подать документы для оформления субсидии:
- в отделении ПФУ;
- в центре предоставления административных услуг;
- через приложение Дия;
- через электронный портал Пенсионного фонда;
- отправить на адрес территориального отделения ПФУ.
Обратите внимание! Документы для оформления субсидии можно подать через уполномоченных лиц исполнительного органа городского, поселкового или сельского совета в соответствующей территориальной общине.