Что нужно для оформления субсидии

Сейчас в Украине действует упрощенная система оформления субсидии. Гражданину достаточно подать только заявление и декларацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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В некоторых случаях лицу нужно добавить определенные документы:

  • договор аренды (если субсидию хочет получить лицо, которое арендует жилье);
  • акт обследования материальных условий;
  • справка о статусе ВПЛ;
  • копия договора о реструктуризации имеющейся задолженности и так далее.

Где можно подать документы для оформления субсидии:

  • в отделении ПФУ;
  • в центре предоставления административных услуг;
  • через приложение Дия;
  • через электронный портал Пенсионного фонда;
  • отправить на адрес территориального отделения ПФУ.

Обратите внимание! Документы для оформления субсидии можно подать через уполномоченных лиц исполнительного органа городского, поселкового или сельского совета в соответствующей территориальной общине.