По состоянию на утро 7 ноября официальный курс злотого в Украине на уровне 10,19 гривны (-16 копеек со вчера, 6 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также: Евро резко опустилось на наличном рынке

Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках претерпел несущественных изменений: в продаже и покупке валюта несколько потеряла свои позиции со вчера, 6 ноября.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой на "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,10 гривны (+4 копейки) и продажа – 10,45 гривны (-2 копейки).

В то же время обменники покупают злотые по 10,26 гривны (-2 копейки), а продают – уже по 10,40 гривны (-2 копейки).

Сколько стоят 100 злотых сегодня