Які зміни чекають на вартість землі у 2025 році

Юрист Ігор Ясько розповів у коментарі 24 Каналу, що протягом останніх місяців в Україні спостерігається зростання цін на землю, і ця тенденція може продовжитися у 2025 році. За його словами, у центральних регіонах за прогнозами очікується підвищення вартості землі до 20% у гривнях.

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Ігор Ясько Адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар до 46 тисяч гривень за гектар 2024 року.

Що впливатиме на вартість землі у 2025 році

За словами Яська одними з факторів, що впливатимуть на зростання вартості землі стане обмежена кількість привабливих земельних ділянок через замінування, непридатність через забруднення внаслідок ведення бойових дій.

Крім того, передбачається зростання орендних ставок, адже аукціони з оренди державних земель та перегляд нормативної грошової оцінки можуть призвести до підвищення орендних платежів,

– говорить експерт.

Цікаво! До того ж, на думку юриста, збільшення прибутків від сільськогосподарської продукції – тобто, підвищення доходів агровиробників стимулюватиме попит на землю.

Як війна та бойові дії впливають на ціну гектара землі

Економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу не наважився робити якісь конкретні прогнози щодо вартості землі через велику кількість ризиків та мінливість обставин в країні. Найголовнішим фактором, що впливає на вартість, на його думку, є безпекове питання.

Олег Пендзин Керівник Економічного дискусійного клубу, економічний і політичний експерт Я не знаю, як зміниться вартість землі у 2025 році, але війна на неї сильно впливає. Не знаю, тому що не знаю, коли закінчиться війна. Для будь-яких подібних капіталовкладень є надзвичайно визначальним питанням безпеки. З безпековими питаннями зараз є дуже велика проблема. Скажіть мені, скільки, наприклад, сьогодні земля коштує на Донеччині? Ми ж розуміємо з вами за що йдеться мова.

На його думку, поки не будуть нормально влагоджені безпекові питання й Україна не переможе, ситуація з ціною на землю буде вкрай невизначена. Тієї ж думки тримається й Ігор Ясько. За його словами, війна та бойові дії мають неоднорідний вплив на вартість землі в різних регіонах.

У зонах активних бойових дій або поблизу лінії фронту попит на землю знижується, що призводить до зменшення її вартості. Водночас у відносно спокійних регіонах ціни залишаються стабільними або навіть зростають. Завершення війни та стабілізація економічної ситуації можуть додатково стимулювати ріст ринку землі та сприяти ще більшому підвищенню цін, адже поки інвестори ще бояться вкладати кошти через ризики,

– говорить Ясько.

Загальні тенденції щодо цін та вартість по регіонах

Згідно з даними Опендатабот, станом на листопад 2024 року середня вартість 1 гектара землі в Україні становить 50 475 гривень.

Найдорожча земля зафіксована в Івано-Франківській та Київській області – 171 432 та 107 964 гривень за гектар відповідно.

зафіксована в Івано-Франківській та Київській області – 171 432 та 107 964 гривень за гектар відповідно. Найдешевша – в Запорізькій області, гектар коштує 26 806 гривень, в Чернігівській – 29 196 гривень за гектар і Сумській – 29 739 гривень за гектар.

Загальні тенденції щодо цін не змінилися ні у 2023, ні у 2024 роках. Теоретично земля буде зростати у ціні. Але як буде насправді – поки не зрозуміло,

– говорить Олег Пендзин.

Як змінились обсяги продажів з початком великої війни Ігор Ясько говорить, що до нападу Росії у лютому 2022 року, в середньому, продавали 10 тисяч гектар на тиждень, наразі продажі впали у 4 рази — до 2,5 тисячі гектарів на тиждень. Загалом станом на кінець жовтня продано 289 тисяч гектарів – це менше ніж 1% від загальної площі з 42,4 мільйона гектарів сільськогосподарської землі в країні.

Зміни процедури оформлення паїв у 2025 році

Щодо оформлення земельних паїв Ігор Ясько нагадав, що раніше власники невитребуваних паїв мали оформити право власності до 1 січня 2025 року, проте нещодавно цей термін було продовжено до 2028 року.

Власники невитребуваних паїв або їхні спадкоємці мають додаткові три роки для оформлення права власності на земельні ділянки. Якщо до 1 січня 2028 року це не буде зроблено, вони вважатимуться такими, що відмовилися від одержання ділянки. Процедура та ж сама, але до кінця року ще може щось змінитися,

– зазначив адвокат.

Які зміни в оподаткуванні землі очікують українців

У Державному бюджеті України на 2025 рік, за словами Ігоря Яська, передбачено зміни в оподаткуванні сільськогосподарських земель.

Зокрема, встановлено мінімальну суму податкових платежів з одного гектара: для ріллі – 1 400 гривень за гектар, для земель з іншими видами цільового призначення – 700 гривень за гектар. Податкові зміни набули чинності з 1 грудня 2024 року,

– додає юрист.

Загалом ставка податку за земельні ділянки, для яких провели нормативну грошову оцінку залишається незмінною і так, як і раніше, не має перевищувати 3% від її суми:

для земель загального користування – не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для сільськогосподарських угідь – не менше ніж 0,3% та не більше ніж 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для лісових земель – не більше ніж 0,1% їхньої нормативної грошової оцінки.

Важливо! Люди з інвалідністю, багатодітні батьки, пенсіонери, ветерани війни та деякі інші категорії громадян звільнені від сплати земельного податку.