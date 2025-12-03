Як оформити спадщину на пай?

Якщо спадкодавець не склав заповіту, то спадкоємці отримують право на спадкування на підставі закону – відповідно до визначених у Цивільному кодексі України черг, пише 24 Канал з посиланням на "Земельний фонд України".

Читайте також Хто має прибирати під огорожею: закон пояснює, коли починається відповідальність власника

Зокрема першочергово слід з’ясувати, чи видавався спадкодавцю сертифікат на право на пай. Якщо він є, то процес оформлення спадщини полегшується в кілька разів.

Сертифікат є основним правовстановлюючим документом, на основі якого можливо успадкувати право на пай. Такі сертифікати видавалися за розпорядженням відповідних районних державних адміністрацій за місцем розташування землі відповідної КПС і ними реєструвались,

– пояснили у матеріалі.

Зауважте! Якщо право на земельний пай підтверджується сертифікатом, то нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. В подальшому спадкоємцю потрібно буде здійснити процедуру виділення земельної ділянки у натурі, присвоїти ділянці кадастровий номер та завершити процедуру реєстрації права власності на земельну ділянку.

Для цього необхідно звернутися до відповідної сільської, селищної, міської ради із заявою про виділення земельної частки в натурі на місцевості. Також документами, що посвідчують право на земельну частку також можуть бути:

свідоцтво про право на спадщину; посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на пай; рішення суду про визнання права на пай.

Якщо у розпорядженні спадкоємця відсутній сертифікат на право на пай, то спадкоємцеві потрібно звертатися до суду з позовом про визнання права власності на пай у порядку спадкування. Позивачеві необхідно довести, що спадкодавець за життя мав відповідні права на пай.

Суду слід надати якомога більше доказів, що будуть підтверджувати право спадкоємця на пай, серед яких можуть бути:

трудова книжка члена КСП чи нотаріально засвідчена виписка з неї; рішення відповідної ради народних депутатів про видачу державного акта на право колективної власності, виданого конкретному КСП; державний акт на право колективної власності, виданий конкретному КСП; списки, що додавалися до державного акта на право колективної власності; розпорядження райдержадміністрації про видачу сертифіката про право на пай; будь-які інші документи, що підтверджують членство спадкодавця у КСП після розпаювання в ньому землі.

Важливо! Після отримання позитивного рішення суду спадкоємець зможе завершити процедуру оформлення спадщини, отримати свідоцтво та завершити процедуру виділення паю та реєстрації права власності на пай.

Чи можна спадкоємцю користуватися землею, але не оформлювати її?

Навіть спадкоємці не мають законного права користуватися землею без належного оформлення спадщини. Про це повідомляє "Земельний фонд України".

Щоб стати повноцінним власником "землі", потрібно:

подати заяву до нотаріуса протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця;

оформити свідоцтво про право на спадщину;

зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав.

Зверніть увагу! Після смерті власника право власності на землю не переходить автоматично до спадкоємців.

Що ще слід знати про ринок землі?