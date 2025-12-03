Как оформить наследство на пай?

Если наследодатель не составил завещания, то наследники получают право на наследование на основании закона – в соответствии с определенными в Гражданском кодексе Украины очередей, пишет 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

В частности, в первую очередь следует выяснить, выдавался ли наследодателю сертификат на право на пай. Если он есть, то процесс оформления наследства облегчается в несколько раз.

Сертификат является основным правоустанавливающим документом, на основе которого возможно унаследовать право на пай. Такие сертификаты выдавались по распоряжению соответствующих районных государственных администраций по месту расположения земли соответствующей КПС и ими регистрировались,

– объяснили в материале.

Заметьте! Если право на земельный пай подтверждается сертификатом, то нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. В дальнейшем наследнику нужно будет осуществить процедуру выделения земельного участка в натуре, присвоить участку кадастровый номер и завершить процедуру регистрации права собственности на земельный участок.

Для этого необходимо обратиться в соответствующий сельский, поселковый, городской совет с заявлением о выделении земельной доли в натуре на местности. Также документами, удостоверяющих право на земельную долю также могут быть:

свидетельство о праве на наследство; удостоверенные в установленном законом порядке договоры купли-продажи, дарения, мены, к которым прилагается сертификат на право на пай; решение суда о признании права на пай.

Если в распоряжении наследника отсутствует сертификат на право на пай, то наследнику нужно обращаться в суд с иском о признании права собственности на пай в порядке наследования. Истцу необходимо доказать, что наследодатель при жизни имел соответствующие права на пай.

Суду следует предоставить как можно больше доказательств, которые будут подтверждать право наследника на пай, среди которых могут быть:

трудовая книжка члена КСП или нотариально заверенная выписка из нее; решение соответствующего совета народных депутатов о выдаче государственного акта на право коллективной собственности, выданного конкретному КСП; государственный акт на право коллективной собственности, выданный конкретному КСП; списки, которые прилагались к государственному акту на право коллективной собственности; распоряжение райгосадминистрации о выдаче сертификата о праве на пай; любые другие документы, подтверждающие членство наследодателя в КСП после распаевания в нем земли.

Важно! После получения положительного решения суда наследник сможет завершить процедуру оформления наследства, получить свидетельство и завершить процедуру выделения пая и регистрации права собственности на пай.

Можно ли наследнику пользоваться землей, но не оформлять ее?

Даже наследники не имеют законного права пользоваться землей без надлежащего оформления наследства. Об этом сообщает "Земельный фонд Украины".

Чтобы стать полноценным владельцем "земли", нужно:

подать заявление к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя;

оформить свидетельство о праве на наследство;

зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав.

Обратите внимание! После смерти владельца право собственности на землю не переходит автоматически к наследникам.

