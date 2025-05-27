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Новини Агро
Росіяни вдарили по сільгосппідприємству на Сумщині: знищена техніка та ангари
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Російське судно із вкраденим з Бердянська зерном не пустили в порт Лівану
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Ціни на буряки в Україні продовжують триматись на рекордному рівні
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Фермери на Дніпропетровщині роками незаконно засіювали танковий полігон
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Яким чином вносити зміни до договору оренди землі
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10 червня
Що робити, якщо ви загубили спадкові документи на землю
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Україна зменшила квоту на експорт цукру та м'яса птиці до ЄС майже вдесятеро
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Які обов'язкові умови договору оренди землі передбачає законодавство
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10000 гривень за гектар: в Україні приймають заявки на субсидії для виробників бавовни
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Китай інвестує в управління погодою для оптимізації сільського господарства
Ціни на масло, вершки, молоко трохи знизились в Україні
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Чи можна в Україні оформити землю біля річки
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9 червня
На Херсонщині росіяни випалили близько 15 тисяч гектарів полів з посівами
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Канада на рік продовжила пільговий режим для імпорту українських товарів
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Капуста дешевшає, фрукти дорожчають: як змінились ціни на плодоовочевому ринку України
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У травні, за даними ФАО, різко впали світові ціни на кукурудзу: що вплинуло
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В Україні ростуть ціни на торішню картоплю: чому це відбувається та яка вартість
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В Україні цьогоріч очікується дефіцит жита: як це вплине на вартість хліба
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Більше новин
11 черв
14:03
Російське судно із вкраденим з Бердянська зерном не пустили в порт Лівану
Попри важку економічну ситуацію, Ліван заблокував російське судно з краденим українським зерном. Цим влада країни підтвердила міжнародне визнання фактів мародерства на окупованих Росією територіях України.
10 черв
14:03
10000 гривень за гектар: в Україні приймають заявки на субсидії для виробників бавовни
9 черв
10:01
В Україні цьогоріч очікується дефіцит жита: як це вплине на вартість хліба
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Яка вартість присвоєння кадастрового номера на землю у 2025 році
Вдарили по фермі та зерносховищі: як Росія знищує аграрні підприємства на Харківщині
Полуниця, лохина чи малина: де працюють українці за кордоном
Чому Європа проти імпорту української продукції
Чи можна жити в арештованому будинку
Заморозки нищать врожай полуниці, винограду й інших культур: чи рятують вогнища з TikTok фрукти
Ціни на продукти
Ціни на буряки в Україні продовжують триматись на рекордному рівні
Ціни на масло, вершки, молоко трохи знизились в Україні
Капуста дешевшає, фрукти дорожчають: як змінились ціни на плодоовочевому ринку України
У травні, за даними ФАО, різко впали світові ціни на кукурудзу: що вплинуло
Агро законодавство
Яким чином вносити зміни до договору оренди землі
Що робити, якщо ви загубили спадкові документи на землю
Які обов'язкові умови договору оренди землі передбачає законодавство
Чи можна в Україні оформити землю біля річки
Агро новини
Росіяни вдарили по сільгосппідприємству на Сумщині: знищена техніка та ангари
Російське судно із вкраденим з Бердянська зерном не пустили в порт Лівану
Фермери на Дніпропетровщині роками незаконно засіювали танковий полігон
Україна зменшила квоту на експорт цукру та м'яса птиці до ЄС майже вдесятеро
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