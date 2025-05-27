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11 черв
14:03

Російське судно із вкраденим з Бердянська зерном не пустили в порт Лівану

Попри важку економічну ситуацію, Ліван заблокував російське судно з краденим українським зерном. Цим влада країни підтвердила міжнародне визнання фактів мародерства на окупованих Росією територіях України.
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