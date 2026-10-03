Мобілізація у 18 – 24 роки теж можлива

До адвокатки Марини Астахової звернулися клієнти із запитом – сина мобілізували у 23 роки. Вона звичайно була готова захищати його права, адже була переконана, що в цьому віці примусова мобілізація неможлива. Проте деякі обставини довели протилежне. Про це експертка повідомила в соціальних мережах.

Іноді статус призовника у людини змінюється і вона вважається військовозобов'язаною ще у 20 – 24 роки. Такі громадяни зазвичай стають офіцерами запасу й підлягають мобілізації в разі потреби.

Адвокатка з'ясувала деталь під час розмови. З'ясувалося, що мобілізований 23-річний чоловік закінчив військову кафедру та пройшов військову підготовку. Як результат – він офіційно мав офіцерське військове звання.

Закон прямо передбачає взяття на військовий облік осіб, які отримали офіцерське звання після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. А отже, сам факт того, що людині 23 або 24 роки, у такій ситуації не означає автоматичної неможливості її призову під час мобілізації,

– написала Марина Астахова.

Тому випускникам військових кафедр експертка радить пам'ятати про обов'язкову зміну військово-облікового статусу. Таких громадян навіть до 25 років можуть взяти на військовий облік як військовозобов’язаних.

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При цьому офіцер запасу може бути призваний під час мобілізації на загальних підставах, якщо не має законної відстрочки чи бронювання. За словами Марини Астахової, усі ці деталі варто з'ясовувати заздалегідь, а не коли ТЦК вже проводять мобілізацію й рішення про призов уже ухвалене.

Нагадаємо, офіцерами запасу можуть стати громадяни з дипломом бакалавра або вищого освітнього ступеня, які пройшли курс підготовки та атестацію. Вони на рівні з військовозобов'язаними повинні оновлювати військово-облікові дані та проходити ВЛК.

Варто зазначити, що граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі становить 60 років, як і всіх військовозобов'язаних. Люди з таким статусом можуть бути мобілізовані, якщо придатні до служби.