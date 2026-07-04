Як працює автоматичне поновлення договорів оренди землі

Автоматична пролонгація договору оренди земельної ділянки, повідомляє "Земельний фонд України". Це механізм, який дозволяє продовжити строк дії договору без укладення нового документа або підписання додаткової угоди між власником землі та орендарем.

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Такий підхід спрощує земельні відносини та забезпечує безперервне користування ділянкою. Особливо важливим він є для аграрного сектору, де стабільність прав на землю має безпосередній вплив на виробничі процеси.

Порядок автоматичного поновлення договорів оренди земельних ділянок визначають стаття 33 Закону України "Про оренду землі" та стаття 126-1 Земельного кодексу України.

Для договорів оренди приватних земель, які були укладені після 16 липня 2020 року, а також договорів, які продовжувалися після цієї дати, має бути передбачена умова про поновлення після завершення строку дії.

Фактично договір продовжується без укладення окремої письмової угоди. Це відбувається, якщо жодна зі сторін не подала заяву про виключення інформації щодо поновлення договору з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Що відбувається з договором у реєстрі та які є винятки

Відомості про оренду земельної ділянки та можливість поновлення договору відображаються у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У реєстрі зазначають вид речового права, дату укладення або державної реєстрації договору, строк його дії, а також інформацію про можливе поновлення.

Після завершення строку договору система автоматично перевіряє наявність підстав для його продовження. Якщо немає заяви про припинення поновлення, договір продовжується на той самий строк і на тих самих умовах.

Якщо ж одна зі сторін висловила заперечення, право оренди припиняється, а відповідний запис у реєстрі отримує статус "припинено".

Водночас для договорів оренди землі, укладених та зареєстрованих до 16 липня 2020 року, діють інші правила. Автоматичне поновлення за механізмом Земельного кодексу України на такі договори не поширюється.

У таких випадках порядок продовження або припинення оренди залежить від умов самого договору та законодавства, яке діяло на момент його укладення.

Підставами для внесення інформації про припинення договору до реєстру можуть бути угода сторін про припинення оренди, лист-повідомлення про відсутність наміру продовжувати договір або відповідне рішення суду.

Цікаво! Експерти наголошують, що автоматичне поновлення договору оренди землі є ефективним інструментом для збереження стабільних земельних відносин, але лише за умови правильного оформлення документів. Власникам і орендарям важливо перевіряти дату укладення договору, його умови та інформацію у Державному реєстрі речових прав, адже саме ці фактори визначають можливість продовження оренди.