Як нараховують податок, якщо землю мають кілька власників

Земельний податок в Україні сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), а також постійні користувачі землі, повідомляє "Земельний фонд України". Такі правила передбачені Податковим кодексом України.

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Однак коли одна ділянка перебуває у власності кількох осіб, порядок сплати залежить від того, який саме вид власності оформлено – спільна часткова чи спільна сумісна.

За спільної часткової власності кожен співвласник має визначену частку в земельній ділянці. Наприклад, одному належить 1/2 землі, іншому – 1/4. У такому випадку кожна особа повинна самостійно сплачувати податок відповідно до своєї частки.

Тобто податкова служба має нарахувати кожному власнику окремий платіж. Якщо земельна ділянка має трьох власників із визначеними частками, кожен із них відповідає за свою частину податку.

Що робити, якщо земля у спільній сумісній власності

Інша ситуація виникає, коли земельна ділянка перебуває у спільній сумісній власності. У такому випадку частки співвласників у документах не визначені.

До прикладу, така форма власності може виникати у подружжя, членів фермерського господарства або співвласників будинку, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

За таких умов земельний податок нараховується співвласникам у рівних частинах. Водночас власники можуть домовитися, що один із них сплачуватиме податок за всіх.

Тобто якщо податкове повідомлення отримав лише один із власників, це не завжди означає, що саме він має самостійно оплачувати весь податок. Можливо, між співвласниками існує домовленість про сплату одним із них.

Чому податкова могла звернутися лише до одного власника

Якщо повідомлення про сплату земельного податку прийшло лише одному співвласнику, варто перевірити, як саме оформлена земельна ділянка у Державному реєстрі речових прав.

У випадку спільної часткової власності кожен власник має отримувати окреме нарахування та сплачувати податок за свою частину.

Якщо ж йдеться про спільну сумісну власність, один із власників може бути визначений відповідальним за оплату за домовленістю між усіма співвласниками.

Водночас важливо пам'ятати: несплата земельного податку може призвести до виникнення податкового боргу, тому власникам варто своєчасно перевіряти інформацію у податковій і уточнювати порядок нарахування.

Зверніть увагу! Експерти говорять, що якщо земельна ділянка має кількох власників, обов'язок зі сплати податку залежить від виду власності. При спільній частковій власності кожен платить за свою частку, а при спільній сумісній – податок може сплачувати один співвласник за всіх за взаємною домовленістю.