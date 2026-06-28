Как начисляется налог, если у земли несколько владельцев

Земельный налог в Украине уплачивают собственники земельных участков, земельных долей (паев), а также постоянные пользователи земли, сообщает "Земельный фонд Украины". Такие правила предусмотрены Налоговым кодексом Украины.

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Однако когда один участок находится в собственности нескольких лиц, порядок уплаты зависит от того, какой именно вид собственности оформлен – совместная долевая или совместная общая.

При общей долевой собственности каждый совладелец имеет определенную долю в земельном участке. Например, одному принадлежит 1/2 земли, другому – 1/4. В таком случае каждый человек должен самостоятельно уплачивать налог в соответствии со своей долей.

То есть налоговая служба должна начислить каждому владельцу отдельный платеж. Если земельный участок имеет трех владельцев с определенными долями, каждый из них отвечает за свою часть налога.

Что делать, если земля находится в совместной совместной собственности

Другая ситуация возникает, когда земельный участок находится в совместной совместной собственности. В таком случае доли совладельцев в документах не определены.

Например, такая форма собственности может возникать у супругов, членов фермерского хозяйства или совладельцев дома, если иное не установлено договоренностью между ними.

В таких условиях земельный налог начисляется совладельцам в равных долях. В то же время владельцы могут договориться, что один из них будет уплачивать налог за всех.

То есть если налоговое уведомление получил только один из собственников, это не всегда означает, что именно он должен самостоятельно оплачивать весь налог. Возможно, между совладельцами существует договоренность об уплате одним из них.

Почему налоговая служба могла обратиться только к одному собственнику

Если уведомление об уплате земельного налога пришло только одному совладельцу, стоит проверить, как именно оформлен земельный участок в Государственном реестре вещных прав.

В случае совместной долевой собственности каждый собственник должен получать отдельное начисление и уплачивать налог за свою долю.

Если же речь идет о совместной совместной собственности, один из собственников может быть определен ответственным за оплату по договоренности между всеми совладельцами.

В то же время важно помнить: неуплата земельного налога может привести к возникновению налоговой задолженности, поэтому владельцам следует своевременно проверять информацию в налоговой и уточнять порядок начисления.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что если земельный участок имеет нескольких собственников, обязанность по уплате налога зависит от вида собственности. При совместной долевой собственности каждый платит за свою долю, а при совместной совместной собственности налог может уплачивать один совладелец за всех по взаимной договоренности.