Почему арендаторы предлагают меньшую сумму в договоре

Законодательство определяет арендную плату как платеж, который арендатор платит владельцу за пользование земельным участком в соответствии с условиями договора, сообщает "Земельный фонд Украины". Именно документ устанавливает размер арендной платы, сроки и порядок ее внесения.

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При этом размер выплат не может быть ниже минимального уровня, определенного государством, – 3% от нормативной денежной оценки земельного участка.

В большинстве случаев, когда арендодателем является физическое лицо, а арендатором – предприятие, именно арендатор выступает налоговым агентом. Он обязан удерживать и перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор в размере 5%.

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Из-за сложной экономической ситуации отдельные компании пытаются сократить свои расходы, указывая в договоре меньшую сумму арендной платы. Соответственно, налоги также начисляются с заниженного размера выплат.

Какие последствия может иметь такая схема

Специалисты отмечают, что сокрытие реального дохода и внесение недостоверных данных в договор является нарушением налогового законодательства. За такие действия закон предусматривает ответственность, включая финансовые санкции и, в отдельных случаях, уголовной ответственностью.

Однако риски возникают не только для арендатора. Владелец земельного участка также может столкнуться с проблемами в случае возникновения спора по выплате арендной платы.

Если дело дойдет до суда, арендодатель сможет требовать взыскания только той суммы, которая официально указана в договоре. Фактические договоренности, не были должным образом оформлены, доказать будет значительно сложнее.

Как защитить свои права владельца пая

Юристы рекомендуют всегда указывать в договоре реальный размер арендной платы, который стороны фактически согласовали. Это позволит избежать недоразумений и обеспечит надлежащую защиту прав собственника земельного участка.

Также важно заключать договор аренды исключительно в письменной форме и подробно прописывать условия выплаты арендной платы, сроки ее внесения и порядок возможного пересмотра.

Наличие прозрачного и правильно оформленного договора поможет избежать налоговых рисков, а также станет надежным доказательством в случае возникновения споров между сторонами.

Налоги на аренду земли: когда владелец пая платит самостоятельно

Ранее мы рассказывали, что владельцы земельных паев, которые сдают их в аренду, должны платить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 5%.

Если арендатор – физическое лицо без регистрации как предприниматель, владелец пая обязан самостоятельно подать налоговую декларацию и уплатить налоги.

Физические лица, которые имеют земельный участок сельскохозяйственного назначения или земельную долю (пай), довольно часто предоставляют их в пользование (аренду) другим лицам. При этом доходы, полученные от таких операций, подлежат обязательному налогообложению.