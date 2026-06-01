Что означает статус невостребованного пая

Вопрос оформления земельных паев остается актуальным для многих украинцев, особенно если земля расположена на временно оккупированных территориях, сообщает "Земельный фонд Украины". Закон устанавливает четкий срок для оформления права собственности на такие участки, а его завершение может иметь серьезные правовые последствия.

Невостребованным считается пай, право на который подтверждается соответствующими документами, однако владелец или наследник не завершил процедуру оформления и не выделил земельный участок в натуре. В таком случае лицо фактически имеет право требовать выделения земли, но не оформленное право собственности на конкретный участок.

Согласно действующему законодательству, владельцы невостребованных паев или их наследники должны оформить право собственности до 1 января 2028 года. Если этого не будет сделано, человека могут признать таким, отказавшимся от получения земельного участка.

После этого земля по решению суда может перейти в коммунальную собственность территориальной общины по месту расположения. Таким образом государство стремится завершить длительный процесс упорядочения земель коллективной собственности и определить статус участков, которые годами оставались неоформленными.

Почему владельцам паев на оккупированных территориях сложнее

Для граждан, чьи земельные доли находятся на временно оккупированных территориях, процедура оформления существенно затруднена. Часто они не имеют возможности получить необходимые документы, обратиться в органы местного самоуправления, заказать землеустроительную документацию или провести кадастровые работы.

Из-за ограниченного доступа к территориям люди нередко не могут завершить выделение участка в натуре и пройти государственную регистрацию права собственности. То есть фактически проблема возникает не по вине владельца, а из-за обстоятельств, которые он не способен контролировать.

Юристы отмечают, что вопрос применения последствий после 1 января 2028 года к таким лицам остается дискуссионным и требует отдельного законодательного урегулирования. Временная оккупация и отсутствие доступа к земельному участку могут стать важными обстоятельствами во время судебного разбирательства, ведь Конституция гарантирует защиту имущественных прав граждан.

Что стоит сделать уже сейчас

Несмотря на неопределенность относительно дальнейших законодательных решений, владельцам паев советуют не откладывать вопрос оформления. Прежде всего стоит проверить наличие сертификата на земельную долю, выяснить вопрос наследования и по возможности получить информацию о статусе участка.

Также важно хранить документы, подтверждающие невозможность оформления прав из-за оккупации или боевых действий. При необходимости целесообразно обратиться за индивидуальной юридической консультацией, чтобы зафиксировать все шаги, которые владелец осуществлял для реализации своего права.

Эксперты не исключают, что в будущем могут появиться специальные механизмы защиты для владельцев паев на временно оккупированных территориях или будет пересмотрен сам срок оформления. Однако пока гражданам стоит ориентироваться на действующие нормы и документально подтверждать свои права, ведь это может стать ключевым аргументом в случае судебной защиты.