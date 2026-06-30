Ціни на соняшник в Україні зростають через підтримку ринку олії

Минулого тижня на українському ринку соняшнику переважала тенденція до зростання цін, повідомляє "АПК-Інформ". Основним фактором підтримки стала позитивна динаміка на експортному ринку соняшникової олії.

Дивіться також Україна витіснила Росію з Китаю: експорт соняшникового шроту зріс у рази

Подорожчання відбулося як на готову продукцію, так і на сировину, однак темпи зростання залишалися незначними.

Переробні підприємства закуповували соняшник у діапазоні 32 800 – 33 800 гривень за тонну на умовах СРТ. Учасники ринку зазначають, що попит з боку заводів залишається стабільним, але значного стрибка цін наразі не спостерігається.

Водночас ситуація на ринку може змінитися через плани частини підприємств переключитися з соняшнику на інші олійні культури.

Переробники готуються перейти на ріпак через сезонні зміни

За інформацією аналітиків, деякі заводи вже завершують заплановані програми переробки соняшнику та сої. Після проведення профілактичних ремонтів підприємства можуть почати працювати переважно з ріпаком нового врожаю.

Проте у липні різкого збільшення обсягів переробки ріпаку, ймовірно, не буде. Причиною є зміщення строків збирання культури та можливі опади в окремих регіонах України, які можуть ускладнити формування достатніх партій сировини.

Експерти зазначають, що ринок соняшнику залишатиметься залежним від ситуації з експортом олії, темпів надходження нового врожаю та попиту з боку переробників. Для українських аграріїв це означає, що найближчим часом ціни можуть підтримуватися конкуренцією між культурами, однак остаточна динаміка залежатиме від обсягів пропозиції та глобальної кон’юнктури олійного ринку.

Ріпак також дорожчає через спеку та нафту

Нещодавно ми розповідали, що світовий ринок ріпаку опинився під впливом погодних ризиків у ключових країнах-виробниках та напруженої ситуації на нафтовому ринку. В Україні також очікують вплив спеки на посіви, однак стартові ціни нового врожаю залишаються високими.