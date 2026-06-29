Спека в Європі та геополітика підтримують ціни на ріпак

Погодні умови у найбільших країнах-виробниках стали головним фактором, який зараз визначає ситуацію на світовому ринку ріпаку, повідомляє GrainTrade. Після падіння нафтових котирувань до рівнів, які були до загострення конфлікту між США та Іраном, саме ризики для врожаю формують додаткову підтримку цін.

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Цього тижня Західну Європу накрила нова хвиля аномальної спеки з температурами 35 – 42 градуси Цельсія. Такі умови можуть негативно вплинути на врожайність ріпаку та знизити вміст олії у насінні.

Найбільше занепокоєння викликає ситуація у Франції – найбільшій країні-виробнику ріпаку в Європейському Союзі. Попри збільшення площ під культурою у сезоні 2026/27 маркетингового року на 6,5 – 8%, до 1,35 мільйона гектарів, прогнозований урожай залишається близьким до показника попереднього року.

Очікується, що Франція може зібрати 4,2 – 4,5 мільйона тонн ріпаку. Водночас через нову хвилю спеки прогнози врожайності можуть бути переглянуті.

Аналітична компанія Expana вже знизила оцінку виробництва ріпаку в Європейському Союзі у сезоні 2026/27 маркетингового року до 20,3 мільйона тонн проти попереднього прогнозу у 20,6 мільйона тонн.

Український ріпак тримається на високих цінах

На тлі ризиків для пропозиції ф'ючерси на ріпак на біржі Euronext у Парижі з початку тижня зросли на 2,9% – до 518,75 євро за тонну, або 590 доларів США за тонну.

Додаткову підтримку ринку надала ситуація навколо Ормузької протоки. Нові ризики для транспортування нафти спричинили зростання котирувань Brent на 1,5% – до 75 доларів США за барель, що традиційно позитивно впливає на ринок рослинних олій.

В Україні спека з температурами 30 – 36 градусів Цельсія очікується вже найближчими днями. Вона може створити додатковий стрес для посівів ріпаку, хоча прогнозовані опади можуть частково компенсувати негативний вплив.

На внутрішньому ринку форвардні ціни на ріпак нового врожаю залишаються у межах 550 – 570 доларів США за тонну з доставкою до чорноморських портів. Переробники наразі пропонують близько 25 500 – 26 500 гривень за тонну з доставкою на завод.

Водночас конкуренція за сировину на початку сезону може змусити переробні підприємства підвищувати закупівельні ціни.

На відміну від Європи, у Канаді та Австралії погодні умови наразі сприятливіші для розвитку каноли. Це стримує зростання цін на біржі ICE у Вінніпезі, де котирування залишаються близько 735 канадських доларів за тонну, або 519 доларів США за тонну.

Важливо! Загалом ринок ріпаку залишається залежним від двох ключових факторів – погоди та геополітики. Якщо спека в Європі й Україні суттєво вплине на врожайність, а ризики на нафтовому ринку збережуться, ціни можуть отримати додаткову підтримку. Водночас високі врожаї в Канаді та Австралії можуть стримати подальше подорожчання культури.

Ріпак дорожчає: заводи масово шукають заміну дефіцитному соняшнику

Нещодавно ми розповідали, що ріпак нового врожаю продовжує посилювати свої позиції на українському ринку завдяки високому попиту з боку переробників. Дефіцит соняшнику змушує заводи шукати альтернативну сировину, що підтримує цінову кон'юнктуру та покращує перспективи культури.