Ріпак залишається одним із найпривабливіших сегментів ринку

На українському ринку ріпаку нового врожаю зберігається позитивна динаміка, повідомили у ВАР. Підтримку культурі надає як внутрішній попит, так і стабільна ситуація на світових майданчиках.

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В аналітичному департаменті кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради, зазначають, що минулого тижня світовий ринок ріпаку продемонстрував стійкість навіть попри зниження нафтових котирувань.

За словами експертів, котирування на біржі Euronext утримуються в межах 525 – 530 євро за тонну. При цьому аналітики не виключають короткострокової корекції, однак загальні перспективи культури оцінюють позитивно.

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У ПУСК зазначають, що можливий орієнтир на Euronext становить 550 євро за тонну. У червні-липні ринок має шанси протестувати вищі цінові рівні.

Дефіцит соняшнику стимулює попит на ріпак

Одним із головних драйверів ринку стала обмежена пропозиція соняшнику. Через це переробні підприємства вже почали активно формувати запаси ріпаку нового врожаю для забезпечення роботи своїх потужностей.

Аналітики відзначають, що заводи розглядають ріпак як ключову альтернативу соняшнику після завершення поточного сезону. Це вже впливає на закупівельну активність і підтримує внутрішні ціни.

Переробні заводи вже активно шукають ріпак нового врожаю для заміщення соняшнику. Наразі індикативні ціни становлять 570 – 580 доларів США за тонну CPT-завод,

– наголошують фахівці.

Водночас значна частина майбутнього врожаю традиційно буде орієнтована на експорт через морські порти, хоча внутрішній ринок також залишається конкурентним.

Які ціни пропонують виробникам

На початку червня ріпак нового врожаю з поставкою в липні-серпні на українському ринку торгувався в межах 595 – 600 доларів США за тонну.

Експерти вважають, що довгостроковий тренд залишається висхідним, однак попереджають про можливі короткострокові коливання протягом найближчих тижнів. На ціноутворення й надалі впливатимуть ситуація на нафтовому ринку, світовий попит на олійні культури та активність експортерів.

У зв'язку з цим виробникам радять уважно підходити до укладання форвардних контрактів і враховувати можливі зміни ринкової кон'юнктури в середині літа.

Ціни на ріпак нового врожаю різко зросли – скільки вже дають за тонну

Ціни на ріпак нового врожаю в Україні продовжують зростати на тлі активного попиту та впливу європейського ринку. Експортні котирування вже досягли 590 – 600 доларів за тонну, а пропозиція залишається обмеженою.

Водночас у травні в Україні спостерігалося пожвавлення перероблювання та експорту ріпаку. Особливо помітно зріс попит у напрямку західного кордону.

Натомість у портах попит був дещо слабшим через безпекові ризики та вплив обстрілів на логістичні процеси. Попри це, загальна ринкова кон'юнктура залишається сприятливою для продавців, а подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від активності експорту та ситуації на європейському ринку.