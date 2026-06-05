Рапс остается одним из самых привлекательных сегментов рынка

На украинском рынке рапса нового урожая сохраняется положительная динамика, сообщили в ВАР. Поддержку культуре оказывает как внутренний спрос, так и стабильная ситуация на мировых площадках.

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В аналитическом департаменте кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского аграрного совета, отмечают, что на прошлой неделе мировой рынок рапса продемонстрировал устойчивость даже несмотря на снижение нефтяных котировок.

По словам экспертов, котировки на бирже Euronext удерживаются в пределах 525 – 530 евро за тонну. При этом аналитики не исключают краткосрочной коррекции, однако общие перспективы культуры оценивают положительно.

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В ПУСК отмечают, что возможный ориентир на Euronext составляет 550 евро за тонну. В июне-июле рынок имеет шансы протестировать более высокие ценовые уровни.

Дефицит подсолнечника стимулирует спрос на рапс

Одним из главных драйверов рынка стало ограниченное предложение подсолнечника. Из-за этого перерабатывающие предприятия уже начали активно формировать запасы рапса нового урожая для обеспечения работы своих мощностей.

Аналитики отмечают, что заводы рассматривают рапс как ключевую альтернативу подсолнечнику после завершения текущего сезона. Это уже влияет на закупочную активность и поддерживает внутренние цены.

Перерабатывающие заводы уже активно ищут рапс нового урожая для замещения подсолнечника. Сейчас индикативные цены составляют 570 – 580 долларов США за тонну CPT-завод,

– отмечают специалисты.

В то же время значительная часть будущего урожая традиционно будет ориентирована на экспорт через морские порты, хотя внутренний рынок также остается конкурентным.

Какие цены предлагают производителям

В начале июня рапс нового урожая с поставкой в июле-августе на украинском рынке торговался в пределах 595 – 600 долларов США за тонну.

Эксперты считают, что долгосрочный тренд остается восходящим, однако предупреждают о возможных краткосрочных колебаниях в течение ближайших недель. На ценообразование и в дальнейшем будут влиять ситуация на нефтяном рынке, мировой спрос на масличные культуры и активность экспортеров.

В связи с этим производителям советуют внимательно подходить к заключению форвардных контрактов и учитывать возможные изменения рыночной конъюнктуры в середине лета.

Цены на рапс нового урожая резко выросли – сколько уже дают за тонну

Цены на рапс нового урожая продолжают расти на т в Украине продолжают расти на фоне активного спроса и влияния европейского рынка. Экспортные котировки уже достигли 590 – 600 долларов за тонну, а предложение остается ограниченным.

В то же время в мае в Украине наблюдалось оживление переработки и экспорта рапса. Особенно заметно вырос спрос в направлении западной границы.

Зато в портах спрос был несколько слабее из-за рисков безопасности и влияния обстрелов на логистические процессы. Несмотря на это, общая рыночная конъюнктура остается благоприятной для продавцов, а дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от активности экспорта и ситуации на европейском рынке.