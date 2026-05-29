Верификацию агропроизводителей переводят в Государственный аграрный реестр

Кабинет Министров Украины обновил механизм подтверждения права сельскохозяйственных товаропроизводителей и кооперативов на освобождение от уплаты экспортной пошлины для собственно выращенных сои и рапса. Главное изменение заключается в запуске нового порядка верификации через Государственный аграрный реестр.

Проверка продукции будет происходить автоматически, что должно упростить процедуру для экспортеров и сократить административные расходы.

Благодаря новому механизму агропроизводителям больше не придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и получать заключения Торгово-промышленной палаты для подтверждения права на льготу.

Правительство отменило сложный механизм подтверждения происхождения продукции

Одновременно Кабмин признал утратившими силу,, отдельные предыдущие постановления, которые вызвали многочисленные замечания и обращения от аграрного бизнеса из-за сложности их практического применения.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий отметил, что максимальная автоматизация процесса через Государственный аграрный реестр позволит аграриям быстрее реализовывать право на освобождение от экспортной пошлины и минимизирует бюрократическую нагрузку.

По новым правилам льгота будет распространяться на объемы собственно выращенных сои и рапса в текущем маркетинговом году, а также на остатки предыдущего сезона, начиная с 2026/2027 маркетингового года.

Ранее, соответствии с правительственным постановлением от декабря 2025 года, Минэкономики проводило ежемесячный мониторинг экспорта, а соответствие между экспортированными и фактически выращенными объемами подтверждалось выводами Торгово-промышленной палаты. В случае несоответствий такие документы могли аннулироваться.

Новый подход, как отмечают в правительстве, должен сохранить контроль за происхождением продукции и гарантировать, что освобождение от экспортной пошлины будет получать только собственно выращенная продукция.