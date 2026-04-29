ЕС усиливает контроль за импортом соевого шрота

В апреле власти Нидерландов зафиксировали по меньшей мере два случая, когда грузы соевого шрота из Аргентины не отвечали требованиям Европейского Союза., сообщает Bloomberg. Речь идет об обнаружении несанкционированных генетически модифицированных признаков в партиях, прибывшие 14 и 17 апреля.

Нидерланды играют ключевую роль в качестве главного хаба для импорта кормов в Европейский Союз., поэтому любые сбои здесь быстро влияют на всю цепь снабжения. Ужесточение проверок аргентинской продукции может уменьшить спрос на нее со стороны европейских импортеров.

На этом фоне рынок уже реагирует: фьючерсы на соевый шрот в Чикаго выросли более чем на 3%, поскольку трейдеры ожидают увеличения спроса на альтернативные поставки, в том числе из Соединенных Штатов.

Аргентина пытается урегулировать ситуацию

В Аргентине заявили, что знают о замечаниях относительно ГМО-признаки HB4, разработанной для повышения стойкости растений к засухе. В то же время правительство страны выразило сомнения в методах тестирования., применяемые в Нидерландах, и уже начал консультации с Европейской комиссией.

Параллельно аргентинская соевая ветвь внедряет дополнительные меры контроля– от фермерских хозяйств к перерабатывающим предприятиям– чтобы минимизировать риск попадания нежелательных компонентов в новый урожай.

Европейский Союз ежегодно импортирует около 20 миллионов тонн соевого шрота., преимущественно из Южной Америки, где ключевыми поставщиками Бразилия и Аргентина. Если ситуация с запретами затянется, это может постепенно изменить глобальные торговые потоки, учитывая жесткие регуляторные требования ЕС.

Экспорт сои и рапса по-новому: что меняет правительство и кого это заденет?

В Украине планируют обновить правила экспорта сои и рапса для более прозрачного мониторинга происхождения продукции и контроля переходных остатков.

Новые правила включают верификацию производителей в Государственном аграрном реестре для беспошлинного экспорта и установления предельных уровней урожайности.

Начиная с 2027 года– 2028 маркетингового года, система будет автоматически учитывать остатки предыдущих периодов через Государственный аграрный реестр. Это должно минимизировать манипуляции и сделать рынок более предсказуемым.