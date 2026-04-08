Спрос из Китая и логистика подтолкнули цены

В течение прошлой недели цены на сою в Украине выросли, особенно на западной границе, сообщает Latifundist.com. Основным драйвером стало оживление спроса со стороны Китая, а также снижение ставок на контейнерные перевозки, что сделало экспорт более выгодным.

В результате покупатели, ориентированные на контейнерные отгрузки, начали формировать премию к рынку и фактически задавать уровень цен. Это повысило ликвидность в сегменте и поддержало общую динамику. Дополнительно на ситуацию повлияло возвращение на рынок других азиатских импортеров.

Цены на сою с генетически модифицированными организмами на условиях поставки в порт держались на уровне около 465 долларов США за тонну, тогда как на западной границе были на 1–2 доллара США за тонну выше.

Рынок остается зависимым от экспорта

Несмотря на положительную ценовую динамику, рынок сои остается относительно узким и сильно зависит от отдельных каналов сбыта. Предложение достаточное, однако продавцы не спешат активизировать продажи, ожидая дальнейшего улучшения цен.

На мировом рынке украинская соя предлагается по конкурентным ценам: около 480 долларов США за тонну для Египта и Испании, 473 доллара США за тонну для Турции и 479 долларов США за тонну для Италии. Для сравнения, продукция из США торгуется дороже - на уровне 505–513 долларов США за тонну, тогда как соя из Бразилии и Аргентины находится в близком ценовом диапазоне.

Обратите внимание! Эксперты White Brokers отмечают, что дальнейшая ситуация на рынке в значительной степени будет зависеть от стоимости логистики и стабильности спроса со стороны Китая, который и в дальнейшем будет оставаться ключевым фактором ценообразования.

