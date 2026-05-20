В Бразилии рекордное переработки сои

Бразилия, которая остается крупнейшим производителем сои в мире, сейчас перерабатывает рекордные объемы урожая, сообщает Bloomberg. Однако вместо ожидаемого роста внутреннего потребления страна столкнулась с избытком соевого масла, который все активнее направляется на внешние рынки.

Главной причиной стала задержка с реализацией планов по повышению обязательной доли биодизеля в топливе. Именно соевое масло является ключевым сырьем для производства биодизеля в стране.

Несмотря на то, что фьючерсы на соевое масло в Чикаго с начала года подорожали почти на 56%, бразильский рынок демонстрирует значительно более медленный рост цен.

Избыток продукции давит на цены

По данным Commodity3, дисконт на соевое масло в ключевом бразильском порту Паранагуа достиг самого широкого уровня с 2023 года. Это сделало продукцию страны особенно привлекательной для иностранных покупателей.

В результате экспорт соевого масла из Бразилии в январе – апреле 2026 года вырос на 47%. Такой показатель стал вторым по величине для этого периода за последние два десятилетия.

Ожидалось, что еще в марте власти повысят норму обязательного домешивания биодизеля в дизельном топливе. Сейчас этот показатель остается на уровне 15%, тогда как решение об увеличении до 16% все еще ожидает завершения технических испытаний.

Похожая ситуация наблюдается и в соседней Аргентине, где также фиксируют существенные скидки на соевое масло из-за значительного предложения продукции.

Дешевое масло активно покупают Азия и Северная Африка

Рекордный урожай сои в Бразилии поддерживает высокую активность перерабатывающих предприятий. Заводы продолжают активно перерабатывать бобы, а производители все больше ориентируются на экспорт растительного масла.

Основными направлениями поставок становятся Индия, Бангладеш и страны Северной Африки, где спрос на более дешевую продукцию остается стабильным.

"Сырья достаточно", – отметил основатель консалтинговой компании J.Pacta Жоау Паэс де Алмейда.

По его словам, без повышения биодизельной квоты крупнейший аграрный сектор Бразилии и в дальнейшем будет вынужден продавать соевое масло дешевле ориентиров Чикагской биржи. Это означает, что избыток продукции и экспортное давление могут оставаться ключевыми факторами рынка еще длительное время.

Нидерланды разворачивают сою из Аргентины: при чем здесь ГМО и как реагируют цены?

В то же время соседка Бразилии, Аргентина столкнулась с тем, что один из ее крупнейших постоянных рынков сбыта отказался покупать их сою.

Нидерланды отклонили партии аргентинского соевого шрота из-за несанкционированных ГМО-компонентов, что повлияло на рынок Европы и мира.

Аргентина начала консультации с ЕС и внедряет дополнительные меры контроля, чтобы уменьшить риск попадания нежелательных компонентов в новый урожай.

Европейский Союз ежегодно импортирует около 20 миллионов тонн соевого шрота, преимущественно из Южной Америки, где ключевыми поставщиками являются Бразилия и Аргентина. Если ситуация с запретами затянется, это может постепенно изменить глобальные торговые потоки, учитывая жесткие регуляторные требования ЕС.