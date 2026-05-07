Экспорт сои и рапса принес бюджету миллиарды гривен

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что система льготного экспорта масличных культур работает в штатном режиме и остается контролируемой. По его словам, с сентября Украина экспортировала почти 2 миллиона тонн сои и рапса.

Общий объем операций, проведенных в льготном режиме, достиг 3,5 миллиарда гривен.

В то же время в государственный бюджет уже поступило 1,8 миллиарда гривен платежей. Из этой суммы 470 миллионов гривен направили в специальный фонд.

В министерстве усилили контроль за экспортными операциями

В апреле в Украине наблюдалось сезонное сокращение экспорта сои и рапса. В министерстве объясняют, что такая тенденция является типичной для завершения маркетингового года и, вероятно, сохранится до конца сезона.

Также правительство усилило мониторинг экспортных операций. Речь идет о дополнительной сверке данных между экспертными заключениями Торгово-промышленной палаты и информацией Государственного аграрного реестра.

По словам Тараса Высоцкого, в апреле Торгово-промышленная палата выдала 362 экспертные заключения, а еще 62 - в первые дни мая. При этом случаев аннулирования документов из-за превышения объемов экспорта пока не зафиксировано.

Какие сейчас цены на сою и рапс?

По состоянию на май 2026 года закупочные цены на рапс в Украине держатся на уровне 24 000 – 27 000 гривен за тонну (на условиях СРТ-порт), тогда как соя остается под давлением из-за низкого спроса, демонстрируя цены около 18 000 гривен за тонну. Европейский рынок рапса показывает тенденцию к росту, потенциально достигая 500 евро за тонну.

Актуальные цены на май 2026 года:

Рапс (DAP/CPT Одесса): Средняя цена колеблется в пределах 26 000 – 27 000 гривен за тонну. Экспортные цены составляют около 535 – 540 долларов за тонну.

Средняя цена колеблется в пределах 26 000 – 27 000 гривен за тонну. Экспортные цены составляют около 535 – 540 долларов за тонну. Соя (ГМО, DAP Одесса): Цены стабилизировались, приближаясь к уровню 18 000–18 200 гривен за тонну. Валютные цены удерживаются на отметке 383 – 388 долларов за тонну.

Экспорт сои и рапса по-новому: что меняет правительство и кого это коснется?

В Украине планируют обновить правила экспорта сои и рапса для более прозрачного мониторинга происхождения продукции и контроля переходных остатков.

Новые правила включают верификацию производителей в Государственном аграрном реестре для беспошлинного экспорта и установление предельных уровней урожайности.

Ожидается, что такие изменения помогут избежать злоупотреблений и обеспечат, чтобы льготами на беспошлинный экспорт пользовались только те агропроизводители, которые действительно самостоятельно вырастили продукцию.