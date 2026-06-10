Китай удвічі збільшив імпорт соняшникового шроту

У 2025/26 маркетинговому році Китай майже вдвічі наростив імпорт соняшникового шроту, повідомляє "АПК-Інформ". Однією з головних причин стало призупинення поставок канадського шроту з каноли, через що китайські імпортери почали активніше шукати альтернативних постачальників.

Дивіться також Україна підштовхує ціни вгору: соняшникова олія продовжує дорожчати у світі

Про це під час міжнародної олійно-жирової конференції FOC 2026 в Астані повідомила аналітикиня олійного ринку ІА "АПК-Інформ" Світлана Киричок.

За даними міжнародної торговельної статистики, за сім місяців поточного сезону Китай імпортував з України 1,2 мільйона тонн соняшникового шроту. Це дозволило українській продукції зайняти 72% китайського імпортного ринку цього товару.

Україна суттєво зміцнила свої позиції

Порівняно з аналогічним періодом минулого маркетингового року частка України в китайському імпорті зросла з 57% до 72%. У фізичному вимірі поставки збільшилися більш ніж удвічі – з 461 тисячі тонн до 1,2 мільйона тонн.

Таким чином Україна не лише зберегла статус найбільшого постачальника соняшникового шроту до Китаю, а й значно зміцнила свої позиції на цьому стратегічному ринку.

Аналітики відзначають, що попит з боку Китаю став одним із важливих факторів підтримки українського експорту продукції переробки олійних культур у поточному сезоні.

Росія втратила частину ринку, Казахстан наростив експорт

Друге місце серед постачальників соняшникового шроту до КНР посіла Росія. За вересень-березень поточного сезону Китай закупив там 182 тисячі тонн продукції, що відповідає 11% загального імпорту. Для порівняння, роком раніше російська частка становила 25%.

Натомість Казахстан продемонстрував найдинамічніше зростання серед основних експортерів. Поставки казахстанського соняшникового шроту до Китаю збільшилися з 36 тисяч тонн до 154 тисяч тонн, а частка ринку зросла з 5% до 9%.

Казахстану вдалося випередити Болгарію, яка опустилася на четверту сходинку рейтингу постачальників. За поточний сезон Китай імпортував із Болгарії 133 тисячі тонн соняшникового шроту, що відповідає 8% загального обсягу закупівель.

Україна наростила експорт соняшникової олії: хто купує найбільше

Україна за 28 днів травня експортувала сотні тисяч тонн соняшникової олії та макухи. На тлі активних поставок і конкуренції між переробниками ціни на соняшник продовжили зростати.

Найбільшим покупцем української соняшникової олії у цей період стала Іспанія, куди відвантажили 72,7 тисячі тонн продукції. До трійки основних імпортерів також увійшли Індія з обсягом 61,1 тисячі тонн та Італія, яка закупила 42,7 тисячі тонн.

Суттєві поставки здійснювалися й до інших країн. Зокрема, Ірак імпортував 34,3 тисячі тонн української олії, Нідерланди – 27,7 тисячі тонн, Франція – 18,7 тисячі тонн, а Саудівська Аравія – 18,3 тисячі тонн.