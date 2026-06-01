Які країни купували українську соняшникову олію

Україна за 28 днів травня експортувала близько 383 тисяч тонн соняшникової олії та ще 276 тисяч тонн макухи. Про це повідомили аналітики Spike Brokers.

Найбільшим покупцем української соняшникової олії у цей період стала Іспанія, куди відвантажили 72,7 тисячі тонн продукції. До трійки основних імпортерів також увійшли Індія з обсягом 61,1 тисячі тонн та Італія, яка закупила 42,7 тисячі тонн.

Суттєві поставки здійснювалися й до інших країн. Зокрема, Ірак імпортував 34,3 тисячі тонн української олії, Нідерланди – 27,7 тисячі тонн, Франція – 18,7 тисячі тонн, а Саудівська Аравія – 18,3 тисячі тонн.

Чому дорожчає соняшник і що чекає ринок

На внутрішньому ринку ціни на соняшник підвищилися до 742 доларів США за тонну, зокрема з урахуванням податку на додану вартість, на умовах CPT Одеса. Експерти пояснюють, що це зростання пов’язане насамперед із локальною конкуренцією між переробними підприємствами за обмежені залишки сировини, а не зі змінами на європейському ринку олії.

Водночас кількість заводів, які продовжують переробляти соняшник, скорочується. Частина підприємств уже перейшла до профілактичних робіт та готується до старту нового сезону ріпаку.

На зовнішньому ринку котирування FOB Північна Європа на липень – серпень становлять близько 1500 доларів США за тонну, що трохи нижче рівня попереднього тижня. У Spike Brokers зазначають, що це обмежує можливості для подальшого підвищення закупівельних цін на соняшник без зростання премії на готову продукцію.

Водночас соняшник нового врожаю вже торгується зі знижкою до 60 доларів США за тонну. Стартові ціни на поставку до заводу формуються на рівні близько 660 доларів США за тонну з урахуванням податку на додану вартість.

Українські переробники скорочують роботу через високі ціни на соняшник та переходять на ріпак і сою для зменшення збитків.

Ціни на соняшник знижуються, але пропозиція залишається слабкою, що змушує фермерів продавати залишки перед сезоном збирання ріпаку та ячменю.

Частина підприємств обирає економічно раціональнішу модель – тимчасову зупинку або перехід на інші культури. На ринку ще залишаються невеликі партії ріпаку, а ціни на ріпакову олію, особливо на польському кордоні, поки дозволяють працювати з позитивною рентабельністю.