Какие страны покупали украинское подсолнечное масло

Украина за 28 дней мая экспортировала около 383 тысяч тонн подсолнечного масла и еще 276 тысяч тонн жмыха. Об этом сообщили аналитики Spike Brokers.

Крупнейшим покупателем украинского подсолнечного масла в этот период стала Испания, куда отгрузили 72,7 тысячи тонн продукции. В тройку основных импортеров также вошли Индия с объемом 61,1 тысячи тонн и Италия, которая закупила 42,7 тысячи тонн.

Существенные поставки осуществлялись и в другие страны. В частности, Ирак импортировал 34,3 тысячи тонн украинского масла, Нидерланды – 27,7 тысяч тонн, Франция – 18,7 тысячи тонн, а Саудовская Аравия – 18,3 тысячи тонн.

Почему дорожает подсолнечник и что ждет рынок

На внутреннем рынке цены на подсолнечник повысились до 742 долларов США за тонну, в частности с учетом налога на добавленную стоимость, на условиях CPT Одесса. Эксперты объясняют, что этот рост связан прежде всего с локальной конкуренцией между перерабатывающими предприятиями за ограниченные остатки сырья, а не с изменениями на европейском рынке масла.

В то же время количество заводов, которые продолжают перерабатывать подсолнечник, сокращается. Часть предприятий уже перешла к профилактическим работам и готовится к старту нового сезона рапса.

На внешнем рынке котировки FOB Северная Европа на июль – август составляют около 1500 долларов США за тонну, что несколько ниже уровня предыдущей недели. В Spike Brokers отмечают, что это ограничивает возможности для дальнейшего повышения закупочных цен на подсолнечник без роста премии на готовую продукцию.

В то же время подсолнечник нового урожая уже торгуется со скидкой до 60 долларов США за тонну. Стартовые цены на поставку на завод формируются на уровне около 660 долларов США за тонну с учетом налога на добавленную стоимость.

Цены на подсолнечник снижаются, но предложение остается слабым, что заставляет фермеров продавать остатки перед сезоном уборки рапса и ячменя.

Часть предприятий выбирает экономически рациональную модель – временную остановку или переход на другие культуры. На рынке еще остаются небольшие партии рапса, а цены на рапсовое масло, особенно на польской границе, пока позволяют работать с положительной рентабельностью.