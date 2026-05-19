Переработка подсолнечника теряет прибыльность

В Украине подсолнечник сейчас перерабатывают преимущественно те предприятия, которые сформировали запасы сырья еще в марте – апреле. Заводы, что не успели закупить необходимые объемы в тот период, все чаще вынуждены останавливать производство или переориентироваться на другие культуры, рассказал в интервью Latifundist.com соучредитель и партнер Sunstone Brokers Сергей Репецкий.

По его словам, нынешние цены на подсолнечник фактически лишили переработчиков прибыли.

При такой цене на подсолнечник маржи переработки нет. Для многих заводов сейчас действительно выгоднее стоять, чем перерабатывать,

– пояснил эксперт.

Он отметил, что даже в режиме простоя предприятия несут фиксированные расходы – ориентировочно 9–10 долларов США на тонне, которые включают зарплаты и другие постоянные платежи. В то же время работа в нынешних условиях может приносить значительно большие убытки.

Почему часть заводов переходит на рапс?

По словам Сергея Репецкого, работа с дорогим подсолнечником способна генерировать минус 20–25 долларов США на тонне продукции.

Поэтому возникает простой вопрос: зачем генерировать минус 20–25 долларов США, если можно сгенерировать минус 9–10 и стоять?,

– заметил он.

Именно поэтому часть предприятий выбирает экономически рациональную модель – временную остановку или переход на другие культуры. На рынке еще остаются небольшие партии рапса, а цены на рапсовое масло, особенно на польской границе, пока позволяют работать с положительной рентабельностью.

Эксперт добавляет, что покупать подсолнечник по ценам 33–34 тысячи гривен за тонну могут позволить себе преимущественно крупные вертикально интегрированные компании, которые имеют длинную цепь добавленной стоимости – в частности бизнесы в мясном или молочном сегментах. Для независимых переработчиков такая экономика часто оказывается невыгодной.

Цены на подсолнечник снижаются, но предложение остается слабым

Дополнительным фактором для рынка стала нестабильная ситуация в секторе растительного масла. По данным аналитиков "АПК-Информ", на прошлой неделе на рынке подсолнечника преобладала тенденция к снижению цен.

Впрочем, эксперты отмечают, что корректировка была умеренной, а часть компаний вообще не меняла закупочные цены.

Более того, в случае появления крупных партий сырья отдельные переработчики были готовы платить больше,

– сообщают аналитики.

Цены спроса стартовали от 31 500 – 31 800 гривен за тонну на условиях СРТ-предприятие, тогда как фактические закупки происходили преимущественно в диапазоне 32 000 – 33 300 гривен за тонну. В то же время предложение подсолнечника оставалось ограниченным.

Обратите внимание! По мнению Репецкого, основные остатки культуры сейчас сосредоточены у фермеров среднего масштаба. Однако удерживать подсолнечник они долго не будут, ведь приближается сезон уборки рапса и ячменя. Поэтому первая половина июня может стать периодом активной распродажи остатков и определенного оживления на рынке сырья.

Цены на подсолнечник в Украине упали на 1000 – 1500 гривен за тонну из-за избытка предложения и снижения спроса.

Украинские переработчики сократили закупки из-за падения маржи переработки и приостановления работы заводов из-за обстрелов.

На внутреннем рынке ситуацию усугубляет падение маржи переработки. Часть заводов на юге Украины также приостановила работу из-за российских обстрелов, что дополнительно уменьшило спрос на сырье.