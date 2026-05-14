Производство подсолнечника в Украине существенно возрастет

По оценкам аналитиков USDA, в 2026/27 маркетинговом году украинские аграрии соберут около 13,5 миллиона тонн подсолнечника. Это на 2,5 миллиона тонн больше, чем в текущем сезоне, что означает прирост примерно на 23%.

Смотрите также Подсолнечник дорожает быстрее масла: рынок переработки под давлением

Также прогнозируется увеличение объемов переработки культуры. В частности, производство подсолнечного масла может достичь 5,63 миллиона тонн. По сравнению с нынешним сезоном это почти на 19% больше.

Положительная динамика ожидается и в сегменте подсолнечного шрота. По прогнозу USDA, его производство в Украине вырастет до 5,4 миллиона тонн, что почти на 0,9 миллиона тонн превысит текущие показатели.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Украина нарастит экспорт масла и шрота

Вместе с увеличением производства аналитики прогнозируют и активный рост экспорта продукции переработки подсолнечника.

В частности, экспорт подсолнечного масла из Украины в 2026/27 маркетинговом году может составить 5,1 миллиона тонн. Это на 17% больше, чем в нынешнем сезоне. Поставки подсолнечного шрота за границу, по прогнозам, вырастут до 3,5 миллиона тонн.

Также ожидается увеличение экспорта самого подсолнечника. Объемы могут достичь 100 тысяч тонн, что вдвое превысит показатель текущего маркетингового года.

Мировой рынок подсолнечника также демонстрирует рост

USDA прогнозирует увеличение мирового производства подсолнечника в 2026/27 маркетинговом году до 61,8 миллиона тонн. Это примерно на 7 миллионов тонн больше, чем сезоном ранее.

Мировое производство подсолнечного масла может вырасти до 23,5 миллиона тонн, а шрота – до 24,7 миллиона тонн. Также ожидается активизация международной торговли продукцией переработки.

По оценкам аналитиков, глобальный экспорт подсолнечного масла составит 15,6 миллиона тонн, а подсолнечного шрота – 10,4 миллиона тонн.

Какие сейчас цены на подсолнечник в Украине?

Закупочные цены на товарный подсолнечник в Украине в мае 2026 года находятся в пределах 28 000 – 32 500 грн за тонну в зависимости от региона, условий оплаты (с НДС/без НДС) и качественных показателей масличности. Средние закупочные цены по регионам и переработчиками: Максимальные предложения: Перерабатывающие заводы и крупные трейдеры на портале Триполье заявляют цены до 31 000 – 32 500 гривен за тонну с доставкой на завод (CPT).

Перерабатывающие заводы и крупные трейдеры на портале Триполье заявляют цены до 31 000 – 32 500 гривен за тонну с доставкой на завод (CPT). Цены без НДС: Базовые закупки агротрейдеров (например, на платформе Agrotender) стартуют от 28 200 гривен за тонну в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Базовые закупки агротрейдеров (например, на платформе Agrotender) стартуют от 28 200 гривен за тонну в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Небольшие маслобойни: Локальные переработчики (вроде Деевская маслобойня на Полтавщине) принимают сырье по цене 23 000 – 27 700 гривен за тонну, корректируя стоимость в зависимости от фактической масличности (базовая норма - 48%).

Украина выходит в лидеры: Китай увеличил закупки подсолнечного шрота в разы

Кроме увеличения производства подсолнечника, украинские переработчики наращивают поставки подсолнечных продуктов с добавленной стоимостью. Так, существенно увеличился экспорт подсолнечного шрота в Китай.

В марте Китай увеличил импорт подсолнечного шрота до 352 тысяч тонн, где Украина стала крупнейшим поставщиком с 233 тысячами тонн.

Украина также достигла рекордных показателей экспорта рапсового шрота, переориентировавшись на азиатские рынки, в частности Китай, Турцию и Израиль.

Поставки в Европейский Союз сократились почти на 49 процентов, тогда как Китай впервые стал крупнейшим импортером украинского шрота. Кроме того, значительно выросли отгрузки в Турцию и Израиль, что свидетельствует о переориентации украинских экспортеров на новые рынки.