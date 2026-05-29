Аргентина посилює позиції на світовому ринку

Світовий ринок соняшникової олії більше не обмежується традиційним суперництвом України та Росії, повідомляє Latifundist.com. Поки Чорноморський регіон кілька сезонів поспіль стикався з логістичними труднощами та скороченням пропозиції, Аргентина скористалася ситуацією для активного розширення своєї присутності.

Як зазначає керівниця редакційного контенту та аналітики ASAP Agri Вікторія Блажко, частка Аргентини у світовому експорті соняшникової олії помітно зросла. Якщо у 2016/17 маркетинговому році вона становила близько 7%, то у 2024/25 маркетинговому році перевищила 10%, а у 2026/27 маркетинговому році прогнозується вже на рівні 13% за оцінками USDA.

Для порівняння, Україна нині контролює близько 33% світового експорту соняшникової олії, тоді як Росія — приблизно 31%. Таким чином, ринок, який ще десятиліття тому фактично був дуополією Чорноморського регіону, поступово перетворюється на тристоронню конкуренцію.

Особливо помітні ці зміни стали в Індії — найбільшому імпортері соняшникової олії у світі. Після початку повномасштабної війни Росія швидко наростила постачання та перехопила частину українських позицій. Водночас Аргентина також системно збільшувала свою присутність на індійському ринку.

Як Аргентина обігнала Україну в Індії

За даними аналітиків, аргентинський експорт до Індії демонстрував стабільне зростання останні кілька сезонів. Якщо у 2021/22 маркетинговому році країна поставила близько 380 тисяч тонн соняшникової олії, то у 2023/24 маркетинговому році цей показник перевищив 515 тисяч тонн.

У поточному сезоні Аргентина зробила ще потужніший ривок. За підсумками вересня – квітня 2025/26 маркетингового року до Індії було експортовано рекордні 530 тисяч тонн соняшникової олії. Для порівняння, українські постачання за цей період становили 344 тисячі тонн.

Таким чином Аргентина вперше випередила Україну на одному з її ключових ринків збуту. На думку експертів, така зміна свідчить не про тимчасове коливання, а про довгострокову трансформацію глобального ринку.

Податки та перероблювання стали драйверами соняшникового буму

Аналітики пояснюють аргентинський успіх поєднанням зовнішніх і внутрішніх факторів. Першим драйвером стали проблеми з поставками з Чорноморського регіону, через які імпортери почали активніше диверсифікувати закупівлі.

Не менш важливу роль відіграла податкова політика. Після послаблення експортних мит соняшниковий сектор Аргентини отримав суттєву перевагу над соєвим комплексом. У 2024–2025 роках ставки на насіння та продукцію переробки соняшнику були знижені, тоді як соєвий сектор і надалі обкладається значно вищими митами.

Це зробило вирощування соняшнику значно прибутковішим і стимулювало розширення посівних площ. Виробництво культури в Аргентині у 2025/26 маркетинговому році оцінюється приблизно у 7 мільйонів тонн проти 5,6 мільйона тонн роком раніше, а у 2026/27 маркетинговому році може зрости до 8 мільйонів тонн.

Паралельно країна активно нарощує переробку. Наявна інфраструктура, яка раніше працювала переважно на сою, дозволила швидко переорієнтувати потужності на соняшник без масштабних інвестицій у нові заводи. Водночас галузь уже наближається до межі доступних виробничих можливостей, а подальше зростання вимагатиме нових вкладень у переробну інфраструктуру.

