Китай вдвое увеличил импорт подсолнечного шрота

В 2025/26 маркетинговом году Китай почти вдвое нарастил импорт подсолнечного шрота, сообщает "АПК-Информ". Одной из главных причин стало приостановление поставок канадского шрота из канолы, из-за чего китайские импортеры начали активнее искать альтернативных поставщиков.

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Об этом во время международной масложировой конференции FOC 2026 в Астане сообщила аналитик масличного рынка ИА "АПК-Информ" Светлана Киричок.

По данным международной торговой статистики, за семь месяцев текущего сезона Китай импортировал из Украины 1,2 миллиона тонн подсолнечного шрота. Это позволило украинской продукции занять 72% китайского импортного рынка этого товара.

Украина существенно укрепила свои позиции

По сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года доля Украины в китайском импорте выросла с 57% до 72%. В физическом измерении поставки увеличились более чем вдвое – с 461 тысячи тонн до 1,2 миллиона тонн.

Таким образом Украина не только сохранила статус крупнейшего поставщика подсолнечного шрота в Китай, но и значительно укрепила свои позиции на этом стратегическом рынке.

Аналитики отмечают, что спрос со стороны Китая стал одним из важных факторов поддержки украинского экспорта продукции переработки масличных культур в текущем сезоне.

Россия потеряла часть рынка, Казахстан нарастил экспорт

Второе место среди поставщиков подсолнечного шрота в КНР заняла Россия. За сентябрь-март текущего сезона Китай закупил там 182 тысячи тонн продукции, что соответствует 11% общего импорта. Для сравнения, годом ранее российская доля составляла 25%.

Зато Казахстан продемонстрировал самый динамичный рост среди основных экспортеров. Поставки казахстанского подсолнечного шрота в Китай увеличились с 36 тысяч тонн до 154 тысяч тонн, а доля рынка выросла с 5% до 9%.

Казахстану удалось опередить Болгарию, которая опустилась на четвертую строчку рейтинга поставщиков. За текущий сезон Китай импортировал из Болгарии 133 тысячи тонн подсолнечного шрота, что соответствует 8% общего объема закупок.

Украина нарастила экспорт подсолнечного масла: кто покупает больше всего

Украина за 28 дней мая экспортировала сотни тысяч тонн подсолнечного масла и жмыха. На фоне активных поставок и конкуренции между переработчиками цены на подсолнечник продолжили расти.

Крупнейшим покупателем украинского подсолнечного масла в этот период стала Испания, куда отгрузили 72,7 тысячи тонн продукции. В тройку основных импортеров также вошли Индия с объемом 61,1 тысячи тонн и Италия, которая закупила 42,7 тысячи тонн.

Существенные поставки осуществлялись и в другие страны. В частности, Ирак импортировал 34,3 тысячи тонн украинского масла, Нидерланды – 27,7 тысяч тонн, Франция – 18,7 тысячи тонн, а Саудовская Аравия – 18,3 тысячи тонн.