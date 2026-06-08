Загальний індекс рослинних олій вперше цього року знизився

Згідно з травневим звітом Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), середнє значення Індексу цін на рослинні олії у травні становило 185 пунктів. Порівняно з квітнем показник знизився на 4,6%, що стало першим місячним падінням від початку 2026 року.

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Основною причиною зниження індексу стало здешевлення пальмової та соєвої олії. Зокрема, після п'яти місяців безперервного зростання світові ціни на пальмову олію почали знижуватися через очікування слабшого імпортного попиту та невизначеність на ринку енергоносіїв.

На ринку соєвої олії ситуація була неоднорідною. У країнах Південної Америки додатковий тиск на ціни створювало сезонне збільшення експортних поставок, тоді як у США ринок підтримував стабільний попит з боку виробників біопалива.

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Соняшникова олія дорожчає через обмежену пропозицію

На відміну від пальмової та соєвої олії, соняшникова й ріпакова олія у травні продемонстрували подорожчання. У випадку ріпакової олії ключовим чинником стало сезонне скорочення пропозиції на ринку Європейського Союзу.

Що стосується соняшникової олії, то в FAO відзначають подальше зростання світових цін через недостатню кількість продукції на міжнародному ринку. Експерти наголошують, що доступність соняшникової олії залишається обмеженою, що підтримує високий рівень котирувань.

Серед головних причин такої ситуації організація називає обмежену пропозицію з України, яка є одним із провідних світових виробників та експортерів соняшникової олії. Саме цей фактор продовжує суттєво впливати на баланс попиту та пропозиції на глобальному ринку.

Україна наростила експорт соняшникової олії: хто купує найбільше

Україна за 28 днів травня експортувала сотні тисяч тонн соняшникової олії та макухи. На тлі активних поставок і конкуренції між переробниками ціни на соняшник продовжили зростати.

На внутрішньому ринку ціни на соняшник підвищилися до 742 доларів США за тонну, зокрема з урахуванням податку на додану вартість, на умовах CPT Одеса. Експерти пояснюють, що це зростання пов’язане насамперед із локальною конкуренцією між переробними підприємствами за обмежені залишки сировини, а не зі змінами на європейському ринку олії.