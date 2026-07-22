Дослідники порівняли ціни на 40 товарів у 13 торговельних мережах і виявили помітну різницю між магазинами. Про це свідчать дані ASM SFA, передає 24 Канал.

Найдешевший кошик знайшли в Auchan

Найменше за набір із 40 популярних товарів у червні платили в мережі Auchan – у середньому 280,94 злотого. Порівняно з травнем вартість кошика там знизилася на 9,10%, або на 28,12 злотого.

Менше ніж 300 злотих такий набір коштував також у Selgros Cash & Carry. Найдорожчим виявився кошик в Aldi, де за нього потрібно було заплатити в середньому 350,69 злотого.

Різниця між найдешевшим і найдорожчим кошиком сягнула майже 70 злотих.

У яких магазинах покупки коштували найменше?

Серед різних форматів торгівлі найнижчу середню вартість кошика зафіксували у магазинах Cash & Carry – 297,50 злотого.

У гіпермаркетах такий набір коштував 319,33 злотого, а в супермаркетах – 329,07 злотого. Найдорожчими виявилися покупки в дискаунтерах, де середня вартість кошика становила 343,45 злотого.

Хоча за місяць товари трохи подешевшали, порівняно з червнем 2025 року кошик зріс у ціні на 2,91%, або на 9,21 злотого. Підвищення зафіксували у 10 із 13 проаналізованих мереж.

Найбільше за рік кошик подорожчав у Biedronka – на 9,05%. Найпомітніше зниження було в Selgros Cash & Carry, де ціни впали на 6,31%.

Що входило до споживчого кошика?

Дослідження охопило 40 популярних товарів щоденного вжитку. До переліку увійшли молочні та м'ясні продукти, ковбасні вироби, риба, фрукти, овочі, жири, побутова хімія та косметика.

Ціни порівнювали у 13 торговельних мережах – як у звичайних магазинах, так і онлайн. Для аналізу в кожній мережі обирали товари однакової марки та ваги.