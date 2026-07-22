Исследователи сравнили цены на 40 товаров в 13 торговых сетях и обнаружили заметную разницу между магазинами. Об этом свидетельствуют данные ASM SFA, сообщает 24 Канал.

Самую дешевую корзину нашли в Auchan

Меньше всего за набор из 40 популярных товаров в июне платили в сети Auchan – в среднем 280,94 злотого. По сравнению с маем стоимость корзины там снизилась на 9,10%, или на 28,12 злотого.

Менее 300 злотых такой набор стоил также в Selgros Cash & Carry. Самой дорогой оказалась корзина в Aldi, где за нее нужно было заплатить в среднем 350,69 злотого.

Разница между самой дешевой и самой дорогой корзиной составила почти 70 злотых.

В каких магазинах покупки обходились дешевле всего?

Среди различных форматов торговли самая низкая средняя стоимость корзины была зафиксирована в магазинах Cash & Carry – 297,50 злотых.

В гипермаркетах такой набор стоил 319,33 злотого, а в супермаркетах – 329,07 злотого. Самыми дорогими оказались покупки в дискаунтерах, где средняя стоимость корзины составляла 343,45 злотого.

Хотя за месяц товары немного подешевели, по сравнению с июнем 2025 года стоимость корзины выросла на 2,91%, или на 9,21 злотого. Рост цен зафиксировали в 10 из 13 проанализированных сетей.

Больше всего за год корзина подорожала в Biedronka – на 9,05%. Наиболее заметное снижение было в Selgros Cash & Carry, где цены упали на 6,31%.

Что входило в потребительскую корзину?

Исследование охватило 40 популярных товаров повседневного спроса. В перечень вошли молочные и мясные продукты, колбасные изделия, рыба, фрукты, овощи, жиры, бытовая химия и косметика.

Цены сравнивали в 13 торговых сетях – как в обычных магазинах, так и в интернете. Для анализа в каждой сети выбирали товары одной марки и одного веса.