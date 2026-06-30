Європейська спека може змінити ситуацію на зерновому ринку

Аграрії в Естонії сподіваються, що хвиля спеки у Центральній Європі допоможе зерновим цінам відновитися, повідомляє News.ERR.ee. Наразі вони залишаються нижчими, ніж зростання витрат на пальне, енергію та добрива.

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Водночас сама спека поки не вплинула на врожай в Естонії та не позначилася на цінах у магазинах. Експерти очікують, що цьогорічний урожай у країні буде вищим за середній.

У північних регіонах Естонії зернові поля ще залишаються зеленими, тоді як на півдні культури вже почали жовтіти. За словами представників агросектору, будь-які побоювання щодо врожаю можуть спричинити коливання на ринку.

Фахівці нагадують, що навіть на завершальному етапі вегетації спека може суттєво вплинути на врожайність. В окремі роки сприятливі прогнози змінювалися через різкі температурні стрибки, які скорочували обсяги збору зерна.

Саме тому частина європейських виробників очікує, що можливе зниження врожаю в окремих країнах підтримає ціни. Якщо в деяких регіонах буде неврожай, інші виробники можуть отримати вигоду завдяки зростанню попиту.

Високі витрати залишаються головною проблемою для фермерів

Попри погодні ризики, експерти не прогнозують продовольчої кризи чи дефіциту зерна в Європі. Значні обсяги експорту з України, яка постачає на зовнішні ринки близько 6 мільйонів тонн зерна щомісяця, залишаються важливим фактором балансу світового ринку.

Для порівняння, річне виробництво зерна в Естонії становить близько 1,5 мільйона тонн, більша частина якого також експортується.

В Естонії очікують хороший урожай завдяки збільшенню частки озимих культур. Вони отримують достатньо вологи восени та краще переживають зимовий період, що позитивно впливає на потенціал врожайності.

Водночас фермерів більше турбують не погодні ризики, а собівартість виробництва. Високі ціни на пальне, енергію та добрива можуть змусити частину виробників переглянути структуру посівів. Додатковий фактор – витрати на сушіння зерна та транспортування, які особливо відчутні для господарств у віддалених регіонах.

Аналітики зазначають, що наразі спека ще не вплинула на роздрібні ціни на продукти. Однак якщо екстремальні температури стануть регулярними та триватимуть довше, це може позначитися як на вартості зберігання продукції через зростання енерговитрат, так і на ціні самої сировини через можливе скорочення врожаїв.

Важливо! Для українських виробників зерна ситуація в Європі може мати як позитивні, так і ризикові наслідки. З одного боку, можливе зниження врожаїв у частині країн ЄС здатне підтримати світові ціни та покращити експортні перспективи України. З іншого боку, високі витрати на виробництво, логістику та енергію залишаються спільною проблемою для всього аграрного ринку, тому українським фермерам доведеться уважно стежити за балансом попиту, пропозиції та світових цін.

Ріпак теж дорожчає через спеку та нафту: що буде з цінами в Україні

Нещодавно ми говорили, що світовий ринок ріпаку опинився під впливом погодних ризиків у ключових країнах-виробниках та напруженої ситуації на нафтовому ринку. В Україні також очікують вплив спеки на посіви, однак стартові ціни нового врожаю залишаються високими.

Минулого тижня Західну Європу накрила нова хвиля аномальної спеки з температурами 35 – 42 градуси Цельсія. Такі умови можуть негативно вплинути на врожайність ріпаку та знизити вміст олії у насінні.