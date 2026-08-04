У серпні на українців чекає одразу кілька чутливих змін для гаманця: ціна на дизельне пальне може підійти до психологічної позначки 100 гривень за літр, а молоко, хліб і крупи – подорожчати.

Тиск на гривню зберігатиметься, проте різких стрибків курсу долара не прогнозують. У деяких сегментах ринку нерухомості можливе пожвавлення.

24 Канал зібрав прогнози експертів щодо цін на пальне, продукти, нерухомість та курсу долара на серпень.

Курс долара в серпні

У серпні на динаміку курсу долар-гривня впливатимуть кілька різноспрямованих факторів. Як розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин, упродовж місяця гривня залишатиметься під помірним тиском, однак завдяки стабілізаційним діям Національного банку України надмірних коливань курсу до долара, ймовірно, вдасться уникнути. Динаміка пари з євро може бути дещо мінливою, оскільки більше залежатиме від зовнішніх факторів.

Одним із факторів, які впливатимуть на курс долара до гривні у серпні, є експорт. Зазвичай активізація збиральної кампанії збільшувала пропозицію валюти на ринку через зростання експортних надходжень. Однак цьогоріч вони можуть зменшитися через блокаду Росією морських портів у Чорному морі.

Олександр Печерицин зауважує, що закриття морських маршрутів не означає повного припинення експорту, адже існує напрацьована альтернативна логістика суходолом і річковим шляхом. Але вивезти ними стільки ж агропродукції, скільки морем, неможливо.

Водночас навіть попри менші фізичні обсяги експорту, валютні надходження будуть більшими, оскільки світові ціни на агропродукцію зросли до 2 – 3-річних максимумів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За словами експерта, фактор імпорту залежатиме від ситуації на Близькому Сході. Якщо регіон стабілізується й ціни на пальне впадуть, в Україні не очікують суттєвого зростання обсягів імпорту. Проте якщо ціни залишаться високими, вартість імпорту зросте й додатково тиснутиме на валютний ринок.

Олександр Печерицин Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банк Курс гривня-долар може знаходитися ближче до його тимчасової межі 45,50 через зростання дефіциту валюти на ринку. Причому, потенціал подальшого зростання курсу обмежуватиметься відповідними діями НБУ щодо стабілізації ринку шляхом валютних інтервенцій.

За оцінкою експерта, здатність Нацбанку уникати надмірних коливань курсу долара до гривні є стабільно високою. Цьому сприяють значний обсяг міжнародних резервів, який на початок липня становив 51,3 мільярда доларів США, а також подальші надходження зовнішньої допомоги.

Щодо можливої динаміки курсу гривні до євро у серпні, Олександр Печерицин зауважує, що з огляду на геополітичні виклики коливання можуть бути дещо більшими. Однак, беручи до уваги прогноз дій регуляторів США і єврозони, сильних і тривалих змін курсу найближчим часом експерт не очікує, якщо ситуація у світі стабілізується.

Станом на 4 серпня офіційний курс долара від НБУ становить 44,78 гривні, а євро – 51,64 гривні. За даними 24 Каналу, станом на 13:00 купівля долара в банках проходила в середньому по 44,55 гривні (+3 копійки за добу), а продаж – по 45,06 гривні (+3 копійки).

Купівля євро обходиться по 51,24 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,93 гривні (+3 копійки).

Що буде з цінами на пальне

Зростання цін на пальне, яке розпочалося в липні через нову фазу загострення ситуації на Близькому Сході, триватиме й у серпні. Через атаки Росії Україна втратила нафтопереробні потужності, тож змушена імпортувати паливо з-за кордону за цінами, що змінюються під впливом війни США та Ірану.

Вартість пального для українців зростатиме й у серпні та може наблизитися до позначки 100 гривень за літр. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін.

За його словами, наприкінці липня тиск на ціни посилила низка факторів:

ускладнена логістика через низький рівень води в Дунаї та удари Росії по портах та суднах у Чорному морі;

вихід нафтопереробного заводу Orlen, звідки постачають пальне в Україну, на плановий ремонт;

значна різниця гуртових і роздрібних цін на дизель підштовхнула аграріїв до скуповування ресурсу на заправках, що спричинило локальний дефіцит.

За прогнозом Дмитра Льоушкіна, у перший повний тиждень серпня ціни на заправках можуть додатково зрости приблизно на 5 гривень. Разом із подорожчанням попередніх днів це означатиме наближення вартості дизельного пального в роздробі до 100 гривень. Подальший рух цін залежатиме від політики уряду. Експерт висловив сумнів, що психологічну позначку у 100 гривень за літр пального влада дозволить швидко перетнути.

Дмитро Льоушкін Експерт паливного ринку, засновник групи компаній Prime Постане політичне питання: як бути нашому новому прем'єру Корецькому з ціною, коли вона перетинатиме 100 гривень. Я вважаю, що уряд щось робитиме. Або якийсь суперпаливний кешбек, або, можливо, зменшуватимуть податки, як це роблять інші країни. Хоча ми, як країна у стані війни, поки не можемо дозволити собі зменшувати податки.

Як зазначив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, станом на 3 серпня гуртові ціни на дизель зосереджені біля позначки 100 гривень за літр, тоді як середня роздрібна ціна нижча й становить 92,60 гривні.

Експерт робить висновок, що з огляду на цей дисбаланс перевізники й промислові споживачі намагатимуться заправлятися на АЗС, а цей попит додатково тиснутиме на ціни.

За даними Консалтингової групи А-95, які публікує "Мінфін", найбільші темпи здорожчання демонструє дизель, тоді як вартість бензину на заправках зростає повільніше. Станом на 4 серпня в Україні зафіксували наступні середні ціни на пальне:

бензин А-95 преміум – 84,28 гривні за літр (без зміни порівняно з 3 серпня;

(без зміни порівняно з 3 серпня; бензин А-95 – 81,25 гривні за літр (без змін);

(без змін); бензин А-92 – 77,89 гривні за літр (+8 копійок);

(+8 копійок); дизпальне – 92,84 гривні за літр (+25 копійок);

(+25 копійок); автогаз – 43,66 гривні за літр (+4 копійки).

Зауважимо, що йдеться про показник середньозважених цін за областями та операторами. Тож на преміальних мережах і дискаунтерах вони можуть відрізнятися на кілька гривень.

Ринок нерухомості в серпні

Динаміка на ринку нерухомості в Україні значно варіюється залежно від регіону. Експертка у сфері нерухомості Ірина Луханіна не очікує в серпні стрибка цін на житлову нерухомість у Києві. Своїми прогнозами на місяць вона поділилася в коментарі 24 Каналу.

За оцінкою рієлторки, поступове підвищення цін можливе на первинному ринку, оскільки забудовники переглядають їх у міру готовності об'єктів, подорожчання будівельних матеріалів і робіт, а також зміни курсу валют. Частину попиту на цьому ринку підтримує державна програма іпотеки "єОселя".

Водночас на вторинному ринку можливість підвищення цін обмежена настроями покупців. За спостереженнями експертки, якщо квартиру намагаються продати дорожче, ніж за неї готові заплатити, вона довше залишатиметься в рекламі.

Ірина Луханіна Рієлторка, аналітикиня ринку У серпні я не очікую якихось різких змін: в одному сегменті ціни можуть трохи зрости, в іншому – залишитися на нинішньому рівні. Причому сьогодні дуже важливо розрізняти ціну пропозиції й ціну продажу. Продавець може будь-якої миті додати до оголошення п'ять чи десять тисяч доларів, але від цього квартира ще не стала дорожчою.

Ірина Луханіна говорить, що різні сегменти ринку нерухомості Києва демонструють відмінну динаміку: доки одні прямують угору, інші знижуються в ціні. Наприклад, у липні медіанні ціни на квартири на вторинному ринку становили:

однокімнатні – близько 70 тисяч доларів;

двокімнатні – 105 тисяч доларів (дещо знизилися в ціні за останній місяць);

трикімнатні – 155 тисяч доларів.

На первинному ринку рієлторка спостерігала іншу ситуацію. Медіанна стартова ціна квадратного метра в липні була приблизно на 7% вищою, ніж місяцем раніше, і становила близько 62,9 тисячі гривень.

Загалом же попит на квартири в Києві є, але про різке пожвавлення чи падіння на ринку не йдеться.

Я б дуже обережно трактувала статистичне зростання цін як подорожчання всього ринку. На вторинному ринку ціна в оголошенні й ціна реальної угоди сьогодні нерідко досить суттєво відрізняються,

– підкреслює експертка.

Ринок оренди в серпні традиційно стає активнішим з огляду на сезонні особливості. На ціни впливає не тільки фактор розташування й стану квартири, а й енергетична незалежність будинку. На думку Ірини Луханіної, ближче до осені різниця вартості оренди житла в автономних і неавтономних багатоповерхівках стане помітнішою.

Як зміняться ціни на продукти

Можливі коливання цін на харчові продукти в серпні в коментарях 24 Каналу спрогнозували експерти Інституту аграрної економіки.

Як зазначив науковець Іван Свиноус, в останній місяць літа можна очікувати помірного підвищення цін на молоко та молочні продукти.

За словами експерта, від початку 2026 року становище сільськогосподарських підприємств залишається складним з огляду на кілька факторів:

закупівельні ціни наблизилися до собівартості виробництва у багатьох господарствах через випереджальне зростання вартості кормів, енергоресурсів, пального та оплати праці;

торговельні мережі довше розраховуються з постачальниками та переносять частину фінансових ризиків ритейлу на виробників і переробників;

сезонне зменшення використання зелених кормів наприкінці літа, яке призводить до зростання витрат на утримання поголів'я корів.

За прогнозом Івана Свиноуса, у серпні очікується деяке підвищення закупівельних цін на молоко, що надходить від сільськогосподарських підприємств на перероблення. Залежно від ґатунку воно може становити 0,9 – 1,4%.

Ціни підтримуватимуть зменшення пропозиції якісної молочної сировини та попит на окремі види української молочної продукції за кордоном. Основними ж ризиками для цінової стабільності будуть невизначеність щодо умов експорту до ЄС та сезонне послаблення внутрішнього попиту.

На споживчому ринку також можливе зростання цін.

Іван Свиноус Доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У серпні 2026 року пастеризоване молоко жирністю 2,6% може коштувати 76,71 гривні за кілограм (+0,9%), сметана жирністю 20% – 210 гривень за кілограм (+2,4%), масло "Селянське" жирністю 72,5% – близько 673,5 гривні за кілограм.

Науковець зауважує, що закупівельні ціни на молоко другого ґатунку в господарствах населення можуть знизитися до 9,16 гривні за кілограм або на 1,1% порівняно з червнем. Серед причин:

невідповідність частини молока сучасним вимогам переробної промисловості;

складність забезпечення належного охолодження сировини;

високі витрати на збирання та транспортування невеликих партій молока.

Як розповіла в коментарі 24 Каналу науковиця Інна Сало, вартість овочів і фруктів для споживачів у серпні прогнозовано знижуватиметься.

У липні в Україні подешевшали салатні овочі та складники борщового набору. Найістотніше падіння цін фіксують для молодого буряка, картоплі, моркви та огірків. За наведеними експерткою даними, станом на 28 липня середні ціни порівняно з червневими були такими:

капуста молода – 28,30 гривень за кілограм (-7,1%);

морква молода – 34,25 гривні за кілограм (-34,6%) ;

; цибуля ріпчаста молода – 34,5 гривні за кілограм (-16,9%);

буряк молодий – 14,56 гривні за кілограм (-48,6%) ;

; молода картопля – 19,38 гривні за кілограм (-47 %) ;

; огірки колючі – 22,50 гривні за кілограм (-26,2%);

огірки Естафета – 82,50 гривні за кілограм (-17,4%);

огірки короткоплідні – 25,90 гривні за кілограм (-39,9%) ;

; помідори рожеві – 85,46 гривні за кілограм (-25,7%);

помідори сливки – 111,55 гривні за кілограм (-12,6%);

помідори червоні – 99,80 гривні за кілограм (-22,3%);

часник молодий – 166,99 гривні за кілограм (-14,1%).

Однак зростання цін відбулося на огірки гладкі – до 69 гривень за кілограм (+9,6%) та перець болгарський жовтий – до 206,47 гривні за кілограм (+26,9 %). Також на 37,9% подорожчали вирощені в Україні яблука – до 64,99 гривні за кілограм.

Водночас знизилися ціни на імпортні фрукти: лимони подешевшали на 15,5% (до 141,05 гривні за кілограм), виноград – на 5,9% (до 324 гривень за кілограм), мандарини – на 2,8% (до 84,45 гривні за кілограм), банани – на 11,5% (до 61,30 гривні за кілограм). Однак на 6,3% здорожчали апельсини – до 71,83 гривні за кілограм.

Експертка прогнозує, що у серпні слід чекати подальшого зниження цін завдяки поступовому сезонному розширенню пропозиції.

Інна Сало Докторка наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У серпні очікується здешевшання проти нинішніх цін овочів борщового набору – до 15%; плодів, з розширенням обсягів продажів кісточкових, появи ранніх сортів яблук – до 10%. Ціни на салатні овочі у серпні 2026 року ймовірно знизяться до 15 – 20% проти нинішніх цін.

За підсумками липня в продуктових супермаркетах на 1,8 – 11,4% знизилися ціни майже на всі види м'яса, окрім яловичих і свинячих ребер, а також солоного сала. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла науковиця Наталія Копитець.

Наприклад, середні ціни на яловичину гуляш в магазинах зменшилися на 4% – до 416,95 гривні за кілограм, однак ребра здорожчали на 1% – до 282,80 гривні за кілограм.

Свинина грудинка, лопатка, ошийок і підчеревина подешевшали на 2,5 – 7% і коштують від 202,27 гривні до 314,23 гривні за кілограм. Однак ребра зросли в ціні на 2,9% і коштували 231,47 гривні за кілограм.

Порівняно з червнем майже не змінилися ціни на домашнє сало – 266,5 гривні за кілограм. Однак солоне сало подорожчало на 2% – до 225,72 гривні за кілограм. Ситуація з цінами зумовлена зниженням попиту влітку й умовами зберігання: його треба більше підсолювати й тримати в холодильниках.

Дешевшими для споживачів у липні порівняно з попереднім місяцем стала курятина:

філе впало в ціні на 11,4% – до 197,67 гривні за кілограм;

гомілки здешевшали на 7,5% – до 97 гривень за кілограм;

ціни на стегна зменшилися на 3,2% – до 137,33 гривні за кілограм;

тушка стала дешевшою на 1,8% і коштувала 108,50 гривні за кілограм.

Наталія Копитець Кандидатка економічних наук, провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У серпні 2026 року внаслідок зменшеного попиту з боку кінцевих споживачів та достатньої пропозиції продукції ціни у продуктових супермаркетах на основні види м'яса – яловичина, свинина та курятина – залишаться на нинішньому рівні.

Вартість хлібобулочних виробів для українців зростає впродовж 2026 року, однак останнім часом темпи здорожчання дещо сповільнилися. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла науковиця Світлана Черемісіна.

Експертка не бачить передумов для зниження цін на хліб у магазинах найближчим часом. Новий урожай пшениці не означає автоматичного подешевшання хлібобулочних виробів, оскільки частка вартості зерна в їхній роздрібній ціні становить близько 20 – 25%. Кінцеву ж ціну формують здебільшого витрати на:

перероблення;

електроенергію та газ;

логістику;

пакувальні матеріали;

оплату праці;

торговельні націнки.

Тож, попри стабілізацію цін на зерно, хліб переважно продовжує дорожчати, хоч і повільніше. Експертка зазначає, що вплив нового врожаю на собівартість продукції проявляється із затримкою в кілька місяців, оскільки більшість підприємств наразі працює на запасах борошна з минулого року.

У серпні Світлана Черемісіна очікує помірного зростання цін на основні види хліба, якщо не втрутяться форс-мажорні обставини, як-от різкі зміни на енергетичному ринку, суттєве подорожчання зерна тощо.

Світлана Черемісіна Докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку подорожчає ще на 2 – 3% і коштуватиме 66 – 67 гривень за кілограм. Ціна хліба пшеничного із борошна першого ґатунку може зрости до 57 гривень за кілограм (+3 – 5%), житнього хліба – до 57 – 58 гривень за кілограм (+2 – 3%), а батона – до 34,5 гривні за 500 грамів (+2 – 3%).

В Україні цьогоріч дорожчає більшість видів круп. Найбільш суттєве зростання з початку року продемонстрували ціни на гречку, яка подорожчала в середньому до 76,67 гривні за кілограм (на 70,8% більше за показник початку року). Також значно подорожчало пшоно – до 57,90 гривні за кілограм (+72,5%).

Менш стрімко зростає ціна ячної та пшеничної круп (на 9 – 10%). Незначне підвищення показали й манна крупа та рис.

У липні деякого подешевшання зазнала гречана група, однак, на думку Світлани Черемісіної, це не дає підстав чекати подальшого стійкого зниження ціни в майбутньому.

У серпні 2026 року більшість круп і надалі дорожчатиме. Найбільше зростання, ймовірно, збережеться у сегменті гречаної крупи, ціна якої може зрости на 3 – 5% і досягти 80 – 83 гривень за кілограм. Пшоно також може подорожчати ще на 3 – 5% – до 60 – 63 гривень за кілограм,

– прогнозує експертка.

Зростання до 5% можна очікувати для рису, манної, ячної та пшеничної круп.