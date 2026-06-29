Якими наразі є ціни на черешню

Йдеться про черешню, чия ціна за кілограм впала у середньому зі 120 до 80 гривень, про що йдеться на сайті "Столичний".

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Ягоду наразі продають в діапазоні від 50 до 100 гривень за кілограм.

Зокрема, імпортна черешня залишається дорожчою за вітчизняну. Хоча й вона тепер продається дешевше – замість 150 гривень 120 гривень за кілограм.

Велика черешня темного кольору коштує 120 гривень за кілограм.

Дрібніша та світліша – 80 гривень за кілограм.

Про це йдеться в огляді фруктів у Facebook.

Вишня поки що залишається "вищою по ціні", ніж черешня. Цінники на вишню варюються від 90 до 120 гривень за кілограм.

Таким чином, ціни на ягоду, яка користується великим попитом в Україні, наразі впали. Тому придбати її можна досить вигідно. Тоді як вишня вартість вишні поки що продовжує зростати.

Що ще відомо про черешню

Нагадаємо, що ще кілька тижнів тому ціни були дещо іншими. Вартість черешні в Україні в середньому продають становила від 70 до 150 гривень за кілограм.

На початку літа вартість черешні могла доходити до 200 гривень за кілограм. Причиною таких цін був ефект раннього старту та дорогого імпорту, а не наслідок втрати врожаю.