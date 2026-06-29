Каковы в настоящее время цены на черешню

Речь идет о черешне, цена за килограмм которой в среднем упала со 120 до 80 гривен, о чем говорится на сайте "Столичный".

Читайте также Морковь бьет по кошельку, а огурцы дешевеют: как изменились цены на овощи и фрукты

Ягоду сейчас продают в диапазоне от 50 до 100 гривен за килограмм.

В частности, импортная черешня по-прежнему дороже отечественной. Хотя и она теперь продается дешевле — вместо 150 гривен — 120 гривен за килограмм.

Крупная черешня темного цвета стоит 120 гривен за килограмм.

Более мелкая и светлая — 80 гривен за килограмм.

Об этом говорится в обзоре фруктов в Facebook.

Вишня пока что остается "дороже" черешни. Цены на вишню варьируются от 90 до 120 гривен за килограмм.

Таким образом, цены на ягоду, пользующуюся большим спросом в Украине, в настоящее время снизились. Поэтому приобрести ее можно довольно выгодно. В то время как стоимость вишни пока продолжает расти.

Что еще известно о черешне

Напомним, что еще несколько недель назад цены были несколько иными. Средняя стоимость черешни в Украине составляла от 70 до 150 гривен за килограмм.

В начале лета стоимость черешни могла доходить до 200 гривен за килограмм. Причиной таких цен был эффект раннего старта и дорогого импорта, а не последствия потери урожая.