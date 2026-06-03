В этом году сезон ягод и некоторых косточковых культур стартовал с опозданием из-за погодных условий, в частности майских заморозков. Поэтому на рынке пока сохраняются относительно высокие цены на клубнику, черешню и другие популярные ягоды.

В то же время уже прослеживаются первые признаки сезонного удешевления. Так, клубника продается как за более 200 гривен за килограмм, так и ниже 170 гривен, в зависимости от места продажи.

Однако стоит добавить, что на стоимость продукции повлияли не только погодные факторы, но и рост расходов производителей, в частности инфляция, топливный кризис в мире и тому подобное.

24 Канал выяснил, почём сейчас продают сезонные ягоды, когда ждать снижения цены на них и что будет определять цену на продукции на рынке в ближайшие недели.

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Какая сейчас ситуация на рынке сезонных ягод в Украине?

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка для 24 Канала рассказал, что сейчас рынок развивается по классическому сезонному сценарию, где на старте цена высокая, а впоследствии происходит постепенное удешевление в зависимости от наращивания предложения.

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Максим Гопка, аналитик УКАБ Но в этом году этот цикл смещен примерно на 2 – 3 недели из-за цветочных заморозков и прохладного мая, которые задержали созревание.

Аналитик объясняет, что садовая земляника (клубника) уже проходит ожидаемый переход от тепличной к грунтовой ягоде и начинает дешеветь благодаря выходу продукции из южных и западных областей.

А вот черешня только стартовала – преимущественно ранними мелкокалиберными сортами и импортом, поэтому начальные цены традиционно высокие.

Зато лесная земляника в рыночных объемах еще не появилась. Ее сезон обычно начинается с середины июня. То есть сезонная логика сохраняется, но с заметным опозданием и на несколько более высоком ценовом уровне, чем в прошлом году.

Интересно, что ученая из Института аграрной экономики Инна Сало рассказала для 24 Канала, что в 2025 году, по данным Госстата, около 93,6% земляники выращивалось хозяйствами населения – до 41,3 тысячи тонн, а производство черешни этой категорией хозяйств составило 97,8% – до 43,1 тысячи тонн.

Становится понятно, что производство земляники и черешни сельскохозяйственными предприятиями критически низкое – составляет менее 10%.

Инна Сало, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Это существенно усложняет формирование товарных партий для продажи и ставит в зависимость обеспечение потребностей населения от своевременности объемов поставок, условий хранения и логистики. При этом импортные поставки земляники составляют в среднем менее 2 тысяч тонн, а черешни – менее 0,5 тысячи тонн.

Таким образом можно сделать вывод, что импорт практически не влияет на формирование отечественного фонда потребления этих плодов и ягод.

Зато ценовая ситуация в этом году, по словам Инны Сало, является вполне закономерной согласно ежегодного начала сезона продажи ранних сортов земляники и черешни.

При недостатке предложения земляники и черешни с надлежащими органолептическими свойствами, ожидать существенного снижения цен на них даже в сезон плодоношения не следует,

– добавляет она.

Сколько стоит килограмм ягод и плодовых сегодня?

Максим Гопка говорит, что сейчас цены на ягоды выше прошлогодних, но они уже начали снижаться:

Клубника

По его оценкам, за последнюю неделю оптовые цены на ягоду снизились примерно на 14% – до 170 – 230 гривны за килограмм. В розничных сетях ягода стоит преимущественно 210 – 250 гривны за килограмм, на рынках – около 190 – 240 гривен за килограмм, на отдельных городских рынках уже от 130 – 170 гривен за килограмм.

В общем клубника сейчас примерно на 10 – 15% дороже, чем в прошлом году в этот же период,

– говорит господин Максим.

Черешня

Отечественная ранняя черешня (преимущественно закарпатская) представлена сейчас по 180 – 200 гривен за килограмм, на оптовом рынке – в диапазоне 100 – 200 гривен за килограмм, причем за последние дни опт просел ориентировочно с 200 до 150 гривен за килограмм.

Важно! Нынешняя высокая цена черешни – это прежде всего эффект раннего старта и дорогого импорта, а не следствие потери урожая, как было в прошлом году.

Земляника

По данным аналитиков проекта EastFruit, садовая земляника из местных домохозяйств в конце мая уже начала дешеветь. На это повлияло то, что увеличилось предложение от производителей из западных областей. Однако несмотря на спад стоимости, нынешняя цена ягоды в среднем на 32% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще в середине мая продажа тепличной земляники происходила по цене, которая была дешевле, чем 200 – 260 гривен за килограмм. Впоследствии, когда южные и западные области начали сбор этой ягоды из теплиц, оптовые цены снизились до 170 – 230 гривен за килограмм.

Зато по данным Минфина Украины, стоимость земляники и черешни весной 2026 года достигла в среднем более 200 гривен за килограмм, говорит Инна Сало.

В частности, цена на землянику в супермаркетах по состоянию на 25 мая 2026 года по сравнению с концом апреля 2026 года достигает 276,50 гривны за килограмм (+1,9%). А вот рыночная цена земляники сейчас составляет в диапазоне от 170 до 250 гривны за килограмм.

Зато черешня на рынке реализуется в диапазоне 200 – 250 гривен за килограмм.

Начали ли уже падать в цене земляника и черешня?

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, с середины июня 2026 года, с расширением товарного предложения ягод земляники и черешни, следует ожидать заметное снижение цен на них. Однако это существенно будет зависеть от формирования объемов товарного предложения, условий хранения и логистики.

На формирование цен на плодоягодные существенно влияют оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также существенный рост цен на топливо,

– говорит Сало.

Вероятно, что земляника будет стоить в среднем до 150 гривен за килограмм, а черешня в диапазоне 150 – 200 гривен за килограмм в зависимости от их качественных характеристик.

Аналитик УКАБ Гопка также замечает, что ощутимое удешевление клубники ожидается уже с первой половины июня (ориентировочно 1 – 15 июня), когда ягода массово пойдет с открытого грунта. Но прогнозируемая цена может составлять до 120 гривен за килограмм, по его мнению.

Зато черешня в пик сезона может достигать диапазона от 100 до 150 гривен за килограмм, что немного меньше, чем прогнозирует ученая Инна Сало.

Темпы снижения будут зависеть прежде всего от погоды (теплой и сухой) и скорости поступления отечественного грунтового урожая,

– говорит аналитик.

Интересно, что прогнозы Елены Кищак, заведующей селекционно-технологического отдела Института садоводства НААН, также свидетельствуют о том, что стоимость черешни будет колебаться в диапазоне от 100 до 150 гривен за килограмм, пишет УНИАН. Дело в том, что украинцы этим летом не почувствуют дефицита черешни.

Кищак отмечает, что в этом году черешня пострадала значительно меньше, ведь хозяйства Одесской и Днепропетровской областей, которые превратились в главных производителей черешни и абрикос после начала полномасштабной войны, избежали сильных весенних заморозков.

Иногда цена за черешню может достигать даже более 2 тысяч за килограмм. Но это испанские плоды раннего урожая, которые на рынке ЕС стоят от 25 евро за килограмм. Вследствие доставки и торговой надбавки в Украине стоимость достигает 1 800 – 2 500 гривен за килограмм на одесском "Привозе".

Зато греческая черешня вдвое меньше. Например, на киевском оптовом рынке "Столичный" она продается по цене от 1 000 – 1 300 гривен за килограмм.

По словам Кищак, после того, как на рынок начнут поступать массово среднеранние и средние сорта, стоимость начнет падать.

В общем, как напоминает Максим Гопка, на формирование цен на ягоды в этом сезоне влияет сразу несколько факторов. Прежде всего речь идет о погодных условиях: весенние заморозки и прохладный май задержали созревание продукции и негативно сказались на урожае ранних ягод и фруктов.

Потери урожая косточковых в среднем оценивают в 5 – 10% (в отдельных регионах и больше), хотя основные промышленные сады черешни пострадали меньше,

– отмечает аналитик.

В то же время производители сталкиваются с ростом себестоимости продукции. Дорожают топливо, логистика, удобрения, энергоносители, материалы для теплиц и систем орошения. Кроме того, дополнительным вызовом остается дефицит работников, из-за чего аграрии вынуждены повышать оплату труда сезонных рабочих.

На цены также влияют инфляция, валютный курс и структура предложения на рынке. В частности, важную роль играет соотношение ранних и поздних сортов, объемы тепличной и грунтовой продукции, а также доля импортных ягод. Из-за совокупности этих факторов даже в разгар сезона цены могут оставаться близкими к прошлогодним, после чего ожидается традиционное сезонное удешевление.