Россия вводит ограничения на импорт овощей и фруктов из Армении

Российский надзорный орган в сфере сельского хозяйства – "Россельхознадзор" – объявил о введении временных ограничений на ввоз отдельных видов плодоовощной продукции армянского происхождения, сообщает Armenpress. Новые правила вступают в силу с 30 мая.

Смотрите также Турция требует отменить пошлины на овощи: украинские тепличники предупредили о рисках

Под действие запрета попадают:

томаты,

огурцы,

перец,

различные виды зелени,

клубника.

В российском ведомстве объяснили решение необходимостью обеспечения фитосанитарной безопасности и заявили о якобы систематических нарушениях при поставках продукции из Армении.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Проверки экспортеров предшествовали введению запрета

Накануне введения ограничений, в период с 21 по 27 мая, представители "Россельхознадзора" проводили проверки на предприятиях-экспортерах в Армении.

По информации российской стороны, часть поставок поступала от компаний, организационно-правовой статус которых якобы не был должным образом подтвержден для российских органов контроля.

Также в ведомстве заявили, что некоторые поставщики избегали прохождения обязательных процедур фитосанитарного карантина, что и стало одним из аргументов для введения временных ограничений на импорт.

Сейчас информации о продолжительности действия запрета или возможных условиях его отмены не обнародовано.