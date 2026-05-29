Росія вводить обмеження на імпорт овочів і фруктів з Вірменії

Російський наглядовий орган у сфері сільського господарства – "Россєльхознадзор" – оголосив про запровадження тимчасових обмежень на ввезення окремих видів плодоовочевої продукції вірменського походження, повідомляє Armenpress. Нові правила набувають чинності з 30 травня.

Дивіться також Туреччина вимагає скасувати мита на овочі: українські тепличники попередили про ризики

Під дію заборони потрапляють:

томати,

огірки,

перець,

різні види зелені,

полуниця.

У російському відомстві пояснили рішення необхідністю забезпечення фітосанітарної безпеки та заявили про нібито систематичні порушення під час поставок продукції з Вірменії.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Перевірки експортерів передували запровадженню заборони

Напередодні введення обмежень, у період з 21 по 27 травня, представники "Россєльхознадзору" проводили перевірки на підприємствах-експортерах у Вірменії.

За інформацією російської сторони, частина постачань надходила від компаній, організаційно-правовий статус яких нібито не був належним чином підтверджений для російських органів контролю.

Також у відомстві заявили, що деякі постачальники уникали проходження обов'язкових процедур фітосанітарного карантину, що і стало одним з аргументів для введення тимчасових обмежень на імпорт.

Наразі інформації про тривалість дії заборони або можливі умови її скасування не оприлюднено.