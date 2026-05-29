Росія вводить обмеження на імпорт овочів і фруктів з Вірменії
Російський наглядовий орган у сфері сільського господарства – "Россєльхознадзор" – оголосив про запровадження тимчасових обмежень на ввезення окремих видів плодоовочевої продукції вірменського походження, повідомляє Armenpress. Нові правила набувають чинності з 30 травня.
Під дію заборони потрапляють:
- томати,
- огірки,
- перець,
- різні види зелені,
- полуниця.
У російському відомстві пояснили рішення необхідністю забезпечення фітосанітарної безпеки та заявили про нібито систематичні порушення під час поставок продукції з Вірменії.
Перевірки експортерів передували запровадженню заборони
Напередодні введення обмежень, у період з 21 по 27 травня, представники "Россєльхознадзору" проводили перевірки на підприємствах-експортерах у Вірменії.
За інформацією російської сторони, частина постачань надходила від компаній, організаційно-правовий статус яких нібито не був належним чином підтверджений для російських органів контролю.
Також у відомстві заявили, що деякі постачальники уникали проходження обов'язкових процедур фітосанітарного карантину, що і стало одним з аргументів для введення тимчасових обмежень на імпорт.
Наразі інформації про тривалість дії заборони або можливі умови її скасування не оприлюднено.