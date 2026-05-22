Турция настаивает на пересмотре пошлин

Турция требует от Украины пересмотреть, приостановить или полностью отменить антидемпинговые пошлины на импорт огурцов и помидоров, сообщает "Укринформ". Они были введены в июле 2025 года.

Об этом во время пресс-конференции сообщила эксперт Анжела Махинова. По ее словам, такая позиция вызывает беспокойство среди украинских производителей овощей закрытого грунта.

Это настораживает украинскую тепличную отрасль, потому что законных оснований для такого срочного пересмотра нет,

– подчеркнула Махинова.

Она отметила, что антидемпинговые инструменты являются привычной международной практикой защиты национального производителя, которой активно пользуются как Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, так и сама Турция.

Тепличники напоминают о результатах расследования

Представители отрасли отмечают, что введенные пошлины базировались на официальном расследовании, которое зафиксировало демпинг и негативное влияние импорта на украинские предприятия.

По словам экспертов, механизм приостановления таких мер применяется только в исключительных случаях – при существенных изменениях экономических условий или из соображений национальной безопасности. Кроме того, действующее законодательство предусматривает, что инициаторами такого пересмотра должны быть украинские производители или потребители, а не иностранные стороны.

Сегодня турецкая продукция занимает значительную долю украинского рынка. В частности, на Турцию приходится около половины продаж импортных огурцов и помидоров, а в сегменте импортных огурцов ее доля достигает 90%, тогда как в помидорах – 75%.

Отрасль просит дать пошлинам время сработать

Украинские тепличные комбинаты призывают Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства не менять действующие ограничения. Они считают, что только длительное действие антидемпинговых пошлин может выровнять конкурентные условия и способствовать восстановлению производства.

Представитель Уманского тепличного комбината Роман Гордей заявил, что предприятия продолжают работать несмотря на обстрелы, повреждения тепличной инфраструктуры и энергетические проблемы.

По его словам, только в 2025 году и первом квартале 2026 года отрасль инвестировала более 30 миллионов долларов США, уплатила около 600 миллионов гривен налогов и обеспечила работой примерно 1500 человек.

Антидемпинговые меры нам нужны. Они были введены только в прошлом году, и нужно время, чтобы они сработали. За пять лет у нас есть шанс восстановить отрасль, увеличить производство и улучшить ситуацию,

– подчеркнул Гордей.

Директор Днепровского тепличного комбината Сергей Задорожний также обратил внимание на неравные условия конкуренции. По его словам, украинские производители работают без существенной государственной поддержки, тогда как аграрный сектор Турции получает масштабные субсидии.

Украинский молодой картофель шокировал ценами: почему он вдвое дороже египетского?

Опасения украинских тепличников, касающиеся снятия ввозных пошлин из Турции не беспочвенны. Ведь очень часто импортная продукция получается намного дешевле, что убивает конкурентность отечественных производителей.

В киевских супермаркетах украинский молодой картофель стоит почти вдвое дороже импортируемого из Египта, что вызвало обсуждение среди покупателей.

Высокая себестоимость украинского картофеля объясняется сложными условиями производства, такими как тепличное выращивание и затраты на энергообеспечение.

Крупнейшими поставщиками стали Польша, Египет и Нидерланды. Зато украинский экспорт картофеля остается незначительным – за год за границу отправили лишь 3,4 тысячи тонн продукции.