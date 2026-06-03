Цьогоріч сезон ягід і деяких кісточкових культур стартував із запізненням через погодні умови, зокрема травневі заморозки. Через це на ринку поки що зберігаються відносно високі ціни на полуницю, черешню та інші популярні ягоди.

Водночас уже простежуються перші ознаки сезонного здешевлення. Так, полуниця продається як за понад 200 гривень за кілограм, так і нижче 170 гривень, залежно від місця продажу.

Однак варто додати, що на вартість продукції вплинули не лише погодні фактори, а й зростання витрат виробників, зокрема інфляція, паливна криза у світі тощо.

24 Канал з'ясував, по скільки зараз продають сезонні ягоди, коли чекати зниження ціни на них та що визначатиме ціну на продукції на ринку найближчими тижнями.

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Яка зараз ситуація на ринку сезонних ягід в Україні?

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка для 24 Каналу розповів, що зараз ринок розвивається за класичним сезонним сценарієм, де на старті ціна висока, а згодом відбувається поступове здешевлення залежно від нарощування пропозиції.

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Максим Гопка, аналітик УКАБ Але цьогоріч цей цикл зміщений приблизно на 2 – 3 тижні через квіткові заморозки та прохолодний травень, які затримали дозрівання.

Аналітик пояснює, що садова суниця (полуниця) вже проходить очікуваний перехід від тепличної до ґрунтової ягоди й починає дешевшати завдяки виходу продукції з південних і західних областей.

А от черешня лише стартувала – переважно ранніми дрібнокаліберними сортами та імпортом, тож стартові ціни традиційно високі.

Натомість лісова суниця в ринкових обсягах ще не з'явилася. Її сезон зазвичай починається з середини червня. Тобто сезонна логіка зберігається, але з помітним запізненням і на дещо вищому ціновому рівні, ніж торік.

Цікаво, що науковиця з Інституту аграрної економіки Інна Сало розповіла для 24 Каналу, що у 2025 році, за даними Держстату, близько 93,6% суниці вирощувалося господарствами населення – до 41,3 тисячі тонн, а виробництво черешні цією категорією господарств склало 97,8% – до 43,1 тисячі тонн.

Стає зрозуміло, що виробництво суниці і черешні сільськогосподарськими підприємствами критично низьке – становить менш як 10%.

Iнна Сало, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Це суттєво ускладнює формування товарних партій для продажу і ставить в залежність забезпечення потреб населення від своєчасності обсягів постачання, умов зберігання та логістики. При цьому імпортні поставки суниці становлять в середньому менш як 2 тисяч тонн, а черешні – менш як 0,5 тисячі тонн.

Таким чином можна зробити висновок, що імпорт практично не впливає на формування вітчизняного фонду споживання цих плодів та ягід.

Натомість цінова ситуація цьогоріч, за словами Інни Сало, є цілком закономірною відповідно до щорічного початку сезону продажу ранніх сортів суниці та черешні.

За нестачі пропозиції суниці та черешні з належними органолептичними властивостями, очікувати істотного зниження цін на них навіть у сезон плодоношення не слід,

– додає вона.

Скільки коштує кілограм ягід та плодових сьогодні?

Максим Гопка каже, що зараз ціни на ягоди вищі за торішні, але вони вже почали знижуватися:

Полуниця

За його оцінками, за останній тиждень гуртові ціни на ягоду знизилися приблизно на 14% – до 170 – 230 гривні за кілограм. У роздрібних мережах ягода коштує переважно 210 – 250 гривні за кілограм, на ринках – близько 190 – 240 гривень за кілограм, на окремих міських ринках уже від 130 – 170 гривень за кілограм.

Загалом полуниця зараз приблизно на 10 – 15% дорожча, ніж торік у цей самий період,

– каже пан Максим.

Черешня

Вітчизняна рання черешня (переважно закарпатська) представлена зараз по 180 – 200 гривень за кілограм, на гуртовому ринку – у діапазоні 100 – 200 гривень за кілограм, причому за останні дні гурт просів орієнтовно з 200 до 150 гривень за кілограм.

Важливо! Нинішня висока ціна черешні – це насамперед ефект раннього старту й дорогого імпорту, а не наслідок втрати врожаю, як було торік.

Суниця

За даними аналітиків проєкту EastFruit, садова суниця з місцевих домогосподарств наприкінці травня вже почала дешевшати. На це вплинуло те, що збільшилася пропозиція від виробників із західних областей. Однак попри спад вартості, теперішня ціна ягоди в середньому на 32% дорожча, аніж за аналогічний період торік.

Ще в середині травня продаж тепличної суниці відбувався за ціною, яка була дешевша, аніж 200 – 260 гривень за кілограм. Згодом, коли південні та західні області розпочали збирання цієї ягоди з теплиць, гуртові ціни знизилися до 170 – 230 гривень за кілограм.

Натомість за даними Мінфіну України, вартість суниці та черешні навесні 2026 року сягнула в середньому понад 200 гривень за кілограм, каже Інна Сало.

Зокрема ціна на суницю у супермаркетах станом на 25 травня 2026 року проти кінця квітня 2026 року сягає до 276,50 гривні за кілограм (+1,9%). А от ринкова ціна суниці наразі складає у діапазоні від 170 до 250 гривні за кілограм.

Натомість черешня на ринку реалізується у діапазоні 200 – 250 гривень за кілограм.

Чи почали вже падати в ціні суниці та черешні?

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, з середини червня 2026 року, з розширенням товарної пропозиції ягід суниці та черешні, слід очікувати помітне зниження цін на них. Однак, це суттєво залежатиме від формування обсягів товарної пропозиції, умов зберігання та логістики.

На формування цін на плодоягідні істотно впливають оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також істотне зростання цін на пальне,

– каже Сало.

Ймовірно, що суниця коштуватиме в середньому до 150 гривень за кілограм, а черешня в діапазоні 150 – 200 гривень за кілограм залежно від їх якісних характеристик.

Аналітик УКАБ Гопка також зауважує, що відчутне здешевлення полуниці очікується вже з першої половини червня (орієнтовно 1 – 15 червня), коли ягода масово піде з відкритого ґрунту. Але прогнозована ціна може становити до 120 гривень за кілограм, на його думку.

Натомість черешня у пік сезону може досягати діапазону від 100 до 150 гривень за кілограм, що трішки менше, аніж прогнозує науковиця Інна Сало.

Темпи зниження залежатимуть насамперед від погоди (теплої й сухої) та швидкості надходження вітчизняного ґрунтового врожаю,

– каже аналітик.

Цікаво, що прогнози Олени Кіщак, завідувачки селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН, також свідчать про те, що вартість черешні буде коливатися в діапазоні від 100 до 150 гривень за кілограм, пише УНІАН. Річ у тім, що українці цього літа не відчують дефіциту черешні.

Кіщак зазначає, що цьогоріч черешня постраждала значно менше, адже господарства Одеської та Дніпропетровської областей, які перетворили на головних виробників черешні та абрикос після початку повномасштабної війни, уникнули сильних весняних заморозків.

Інколи ціна за черешню може сягати навіть понад 2 тисяч за кілограм. Але це іспанські плоди раннього врожаю, які на ринку ЄС коштують від 25 євро за кілограм. Внаслідок доставки та торгової надбавки, в Україні вартість сягає 1 800 – 2 500 гривень за кілограм на одеському "Привозі".

Натомість грецька черешня вдвічі менша. Наприклад на київському гуртовому ринку "Столичний" вона продається за ціною від 1 000 – 1 300 гривень за кілограм.

За словами Кіщак, після того, як на ринок почнуть надходити масово середньоранні та середні сорти, то вартість на плоди почне падати.

Загалом, як нагадує Максим Гопка, на формування цін на ягоди цього сезону впливає одразу кілька чинників. Насамперед йдеться про погодні умови: весняні заморозки та прохолодний травень затримали дозрівання продукції та негативно позначилися на врожаї ранніх ягід і фруктів.

Втрати врожаю кісточкових у середньому оцінюють у 5 – 10% (в окремих регіонах і більше), хоча основні промислові сади черешні постраждали менше,

– наголошує аналітик.

Водночас виробники стикаються зі зростанням собівартості продукції. Дорожчають пальне, логістика, добрива, енергоносії, матеріали для теплиць та систем зрошення. Крім того, додатковим викликом залишається дефіцит працівників, через що аграрії змушені підвищувати оплату праці сезонних робітників.

На ціни також впливають інфляція, валютний курс і структура пропозиції на ринку. Зокрема, важливу роль відіграє співвідношення ранніх і пізніх сортів, обсяги тепличної та ґрунтової продукції, а також частка імпортних ягід. Через сукупність цих факторів навіть у розпал сезону ціни можуть залишатися близькими до минулорічних, після чого очікується традиційне сезонне здешевлення.