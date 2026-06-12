Как упали цены на черешню в Украине
О том, ч,, как изменились цены на любимую ягоду многих украинцев,, рассказали аналитики проекта EastFruit.
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Сейчас местную черешню в Украине в среднем продают по цене от 70 до 150 гривен за килограмм. Это дешевле примерно на 23%,, чем было в конце прошлой недели.
Причину такого стремительного снижения цен операторы рынка видят в больших объемах ягоды. Черешня в местных хозяйствах созрела, поэтому они массово спешат ее реализовать.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Поскольку предложение растет, а ягода быстро портится, цены быстро пошли вниз. Жесткая конкуренция подтолкнула продавцов делать более значительные скидки на товар.
Аналитики добавляют, что есть еще несколько причин для падения цен на черешню:
- Во-первых, урожай ягоды оказался значительно больше, чем ожидали производители, поэтому предложение на рынке довольно большое.
- А во-вторых, покупателей часто не устраивает качество местной ягоды, поэтому они не спешат ее покупать.
В итоге оба фактора вместе оказывают давление на цены.
Сегодня черешня на украинском рынке уже реализуется в среднем на 43% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года,
– отметили специалисты.
Важно! В то же время производители не исключают, что цены на черешню упадут еще больше, поскольку сроки реализации ягоды короткие.
Фото: Цены на черешню в Украине / 24 Канал / Источник EastFruit
, Напомним, что в Украине цены продолжают снижаться цены на клубнику. Если еще на прошлой неделе оптовые партии ягоды реализовывались по 100 – 190 гривен за килограмм, то сейчас производители предлагают продукцию уже по 80 – 170 гривен за килограмм.
В среднем за последнюю неделю стоимость клубники снизилась примерно на 15%. Наиболее заметное подешевение наблюдается в центральных и южных регионах страны, где на рынок активно поступают новые объемы ягод.
Аналогичная ситуация складывается и на рынке тепличных помидоров. Из-за увеличения предложения нового урожая производители вынуждены корректировать цены, поскольку спрос не успевает поглощать весь объем продукции.
В настоящее время крупные тепличные хозяйства отгружают томаты по цене от 90 до 130 гривен за килограмм. Это примерно на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.