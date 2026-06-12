Как упали цены на черешню в Украине

О том, ч,, как изменились цены на любимую ягоду многих украинцев,, рассказали аналитики проекта EastFruit.

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Сейчас местную черешню в Украине в среднем продают по цене от 70 до 150 гривен за килограмм. Это дешевле примерно на 23%,, чем было в конце прошлой недели.

Причину такого стремительного снижения цен операторы рынка видят в больших объемах ягоды. Черешня в местных хозяйствах созрела, поэтому они массово спешат ее реализовать.

Поскольку предложение растет, а ягода быстро портится, цены быстро пошли вниз. Жесткая конкуренция подтолкнула продавцов делать более значительные скидки на товар.

Аналитики добавляют, что есть еще несколько причин для падения цен на черешню:

Во-первых, урожай ягоды оказался значительно больше, чем ожидали производители, поэтому предложение на рынке довольно большое.

А во-вторых, покупателей часто не устраивает качество местной ягоды, поэтому они не спешат ее покупать.

В итоге оба фактора вместе оказывают давление на цены.