Массовый сбор урожая давит на цены

Украинские производители томатов начали снижать отпускные цены на имеющиеся партии продукции. Как отмечают аналитики EastFruit, причиной стала активная реализация помидоров из летних теплиц, что существенно увеличило предложение на внутреннем рынке.

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Во многих регионах страны тепличные хозяйства сначала пытались удержать предыдущий уровень цен. Однако такие попытки привели к замедлению продаж и накоплению продукции, поэтому производители были вынуждены прибегнуть к ценовым уступкам.

По состоянию на сегодня крупные тепличные комбинаты отгружают томаты по цене 90 – 130 гривен за килограмм. Это в среднем на 15% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Почему удешевление томатов называют сезонным явлением

Эксперты рынка отмечают, что нынешнее снижение стоимости помидоров является типичным для начала летнего сезона. Именно в этот период на рынок поступают значительные объемы продукции из украинских теплиц, что традиционно влияет на цены.

В то же время нынешние ценники остаются выше, чем в прошлом году. По данным аналитиков, в аналогичный период 2025 года помидоры в Украине продавались в среднем на 37% дешевле, чем сейчас.

Специалисты также отмечают, что в прошлом году темпы удешевления были более стремительными. В этом сезоне рынок пока демонстрирует более умеренное снижение цен, хотя дальнейшее увеличение предложения может продолжить давление на стоимость томатов в ближайшие недели.

Цены на тепличные огурцы тоже пошли вниз

На украинском рынке тепличных огурцов продолжается сезонное снижение цен. Рост предложения продукции из летних теплиц заставляет производителей пересматривать стоимость овощей в сторону уменьшения.

Представители тепличных хозяйств объясняют, что главным фактором нынешнего удешевления стало большое количество огурцов из летних теплиц южных регионов Украины.

Такую продукцию производители продают в среднем по 25 гривен за килограмм, что значительно ниже стоимости овощей из промышленных тепличных комбинатов. Поэтому общий ценовой уровень на рынке продолжает снижаться.