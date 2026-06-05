Сезонный фактор давит на цены

В начале июня в Украине сохраняется тенденция к удешевлению тепличных огурцов. По данным аналитиков EastFruit, очередное снижение цен связано прежде всего с сезонным увеличением объемов продукции на внутреннем рынке.

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Сейчас тепличные комбинаты реализуют огурцы в пределах 35 – 65 гривен за килограмм. В среднем это на 17% дешевле, чем неделей ранее.

Эксперты отмечают, что на рынок активно поступает продукция из местных хозяйств, что традиционно усиливает конкуренцию между производителями и заставляет их корректировать цены.

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Более дешевые огурцы поступают с юга страны

Представители тепличных хозяйств объясняют, что главным фактором нынешнего удешевления стало большое количество огурцов из летних теплиц южных регионов Украины.

Такую продукцию производители продают в среднем по 25 гривен за килограмм, что значительно ниже стоимости овощей из промышленных тепличных комбинатов. Из-за этого общий ценовой уровень на рынке продолжает снижаться.

В то же время участники рынка отмечают, что увеличение предложения пока полностью соответствует сезонным тенденциям и не является следствием перепроизводства.

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Не только стоимость огурцов падает в Украине. Цены на капусту нового урожая в Украине тоже продолжают падать уже несколько недель подряд. Производители вынуждены снижать стоимость из-за увеличения предложения и сдержанного спроса со стороны покупателей.

Главной причиной такого развития событий стало сезонное увеличение объемов продукции от местных хозяйств.

Дополнительным фактором стало улучшение погодных условий. После периода сильных дождей, гроз и града ситуация стабилизировалась почти по всей территории страны, что позволило производителям активнее поставлять овощи на рынок.