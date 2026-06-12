Як впали ціни на черешню в Україні
Про те, як змінилися ціни на улюблену ягоду багатьох українців, розповіли аналітики проєкту EastFruit.
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Наразі місцеву черешню в Україні в середньому продають за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Це дешевше приблизно на 23%, ніж було під кінець минулого тижня.
Причину такого стрімкого зниження цін оператори ринку вбачають у великих обсягах ягоди. Черешня у місцевих господарствах доспіла, тож вони масово поспішають її реалізувати.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Оскільки пропозиція зростає, а ягода швидко псується, ціни швидко пішли вниз. Жорстка конкуренція підштовхнула продавців робити більш значні знижки на товар.
Аналітики додають, що є ще декілька причин для падіння цін на черешню:
- По-перше, урожай ягоди виявився значно більшим, ніж очікували виробники, тож пропозиція на ринку доволі велика.
- А по-друге, покупців часто не задовольняє якість місцевої ягоди, тому вони не поспішають її купувати.
У підсумку обидва фактори вкупі чинять тиск на ціни.
Сьогодні черешня на українському ринку вже реалізується в середньому на 43% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року,
– зауважили фахівці.
Важливо! Водночас виробники не виключають, що ціни на черешню впадуть ще більше, оскільки терміни реалізації ягоди короткі.
Фото: Ціни на черешню в Україні / 24 Канал / Джерело EastFruit
Нагадаємо, в Україні продовжують знижуватися ціни на полуницю. Якщо ще минулого тижня оптові партії ягоди реалізовувалися по 100 – 190 гривень за кілограм, то зараз виробники пропонують продукцію вже за 80 – 170 гривень за кілограм.
У середньому за останній тиждень вартість полуниці зменшилася приблизно на 15%. Найбільш відчутне здешевлення спостерігається у центральних та південних регіонах країни, де на ринок активно надходять нові обсяги ягід.
Схожа ситуація складається і на ринку тепличних помідорів. Через збільшення пропозиції нового врожаю виробники змушені коригувати ціни, оскільки попит не встигає поглинати весь обсяг продукції.
Наразі великі тепличні господарства відвантажують томати за ціною від 90 до 130 гривень за кілограм. Це приблизно на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.