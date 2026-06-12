Як впали ціни на черешню в Україні

Про те, як змінилися ціни на улюблену ягоду багатьох українців, розповіли аналітики проєкту EastFruit.

Дивіться також Хліб дорожчає вдвічі швидше: які ціни чекають на українців у червні

Наразі місцеву черешню в Україні в середньому продають за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Це дешевше приблизно на 23%, ніж було під кінець минулого тижня.

Причину такого стрімкого зниження цін оператори ринку вбачають у великих обсягах ягоди. Черешня у місцевих господарствах доспіла, тож вони масово поспішають її реалізувати.

Оскільки пропозиція зростає, а ягода швидко псується, ціни швидко пішли вниз. Жорстка конкуренція підштовхнула продавців робити більш значні знижки на товар.

Аналітики додають, що є ще декілька причин для падіння цін на черешню:

По-перше, урожай ягоди виявився значно більшим, ніж очікували виробники, тож пропозиція на ринку доволі велика.

А по-друге, покупців часто не задовольняє якість місцевої ягоди, тому вони не поспішають її купувати.

У підсумку обидва фактори вкупі чинять тиск на ціни.