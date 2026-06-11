Пропозиція суниці різко зросла через сприятливу погоду

Аналітики EastFruit повідомляють, що встановлення теплої погоди сприяло активному дозріванню суниці садової в більшості регіонів України. Завдяки цьому обсяги надходження ягоди на ринок помітно збільшилися.

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Зростання пропозиції одразу позначилося на цінах. Якщо ще минулого тижня оптові партії суниці продавалися по 100 – 190 гривень за кілограм, то нині виробники пропонують ягоду вже по 80 – 170 гривень за кілограм.

Таким чином, середня вартість продукції за тиждень знизилася приблизно на 15%. Найбільш помітне здешевлення фіксують у південних та центральних областях країни.

Ринок очікує подальшого зниження цін

Основною причиною цінового спаду виробники називають стрімке збільшення пропозиції з місцевих господарств. Водночас попит на суницю залишається відносно стабільним і не встигає за темпами нарощування обсягів продукції.

Крім того, учасники ринку звертають увагу на значну частку некондиційної ягоди цього сезону. Через рясні опади якість продукції погіршилася, що також впливає на цінову ситуацію.

Станом на сьогодні суниця садова в Україні коштує в середньому на 11% дешевше, ніж у цей самий період минулого року. За оцінками ключових гравців ринку, вже найближчим часом ціни можуть знизитися ще більше, адже пропозиція продовжує зростати, а якість ягоди не завжди відповідає очікуванням покупців.

На ринку томатів обвал цін: тепличники масово продають новий урожай

В Україні почали дешевшати тепличні помідори через збільшення пропозиції нового врожаю. Виробники вже змушені переглядати цінники, оскільки попит не встигає за темпами надходження продукції на ринок.

У багатьох регіонах країни тепличні господарства спочатку намагалися утримати попередній рівень цін. Однак такі спроби призвели до уповільнення продажів і накопичення продукції, тому виробники були змушені вдатися до цінових поступок.

Станом на сьогодні великі тепличні комбінати відвантажують томати за ціною 90 – 130 гривень за кілограм. Це в середньому на 15% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.