Японська делегація оцінила виробництво лохини на Закарпатті

Підприємство "Блу Беррі", що працює у селі Великі Лучки на Закарпатті, відвідала делегація Японської організації сприяння зовнішній торгівлі (JETRO), повідомили на сторінці підприємства. До господарства прибув заступник генерального директора організації Томохіро Йодено.

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Під час візиту гостям продемонстрували виробничі потужності підприємства, а також сучасні технології вирощування та післязбиральної доробки лохини. Особливу увагу було приділено якості продукції та відповідності міжнародним стандартам.

У компанії зазначили, що JETRO є урядовою структурою Японії, яка допомагає іноземним компаніям виходити на японський ринок. Тому візит представника такого рівня є важливим сигналом для українських виробників ягідної продукції.

Українська ягода має перспективи на преміальному ринку

На підприємстві наголошують, що знайомство міжнародних партнерів із можливостями українського агросектору особливо важливе в умовах війни. Попри всі виклики, виробники продовжують інвестувати у розвиток, модернізувати виробництво та працювати над розширенням експорту.

У компанії переконані, що подібні зустрічі створюють нові можливості для торговельної співпраці між Україною та Японією, а також відкривають доступ до одного з найбільш платоспроможних і вимогливих ринків світу.

Представники господарства підкреслюють, що українська лохина вже відповідає високим міжнародним вимогам щодо якості та безпечності продукції. Саме тому в галузі розраховують на подальше зміцнення позицій українських ягід на світовому ринку та розширення географії експорту.

Українська полуниця обвалилася в ціні: коли ягода стане ще доступнішою

В Україні продовжує дешевшати суниця садова, і тенденція триває вже другий тиждень поспіль. Через зростання пропозиції та стриманий попит виробники змушені переглядати ціни у бік зниження.

Водночас попит залишається помірним, що посилює конкуренцію між виробниками. Через швидку втрату товарних якостей ягід фермери не можуть довго зберігати продукцію, тому змушені активніше знижувати відпускні ціни.

Наразі суницю садову українські господарства реалізують по 120 – 200 гривень за кілограм. У середньому це на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.